Поступок не буде. У США готують нове покарання для Москви через Україну

Керівництво комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США готове до роботи у взаємодії з американською адміністрацією щодо запровадження нових санкцій проти Москви у разі вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє CNN.
Голова зазначеного Комітету Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) і старший республіканець в даному органі Майкл Маккол (від штату Техас) запевнили, що суверенітет і територіальна цілісність України користуються непохитною підтримкою в Конгресі США з боку обох партій.
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"Ми готові працювати з адміністрацією і з нашими трансатлантичними союзниками з тим, щоб стримати подальшу російську агресію проти України, в тому числі шляхом введення нових серйозних санкцій щодо Росії, якщо вона продовжить вдиратися на Україну", – зазначили Мікс і Маккол.
Вони також виступили за постачання додаткової військової техніки Києву, в тому числі вражаючої дії.
За словами законодавців, Вашингтону не слід "робити поступок на шкоду Україні або позиціям НАТО на східному фланзі".
Загроза вторгнення РФ в Україну
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