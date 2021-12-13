Уступок не будет. В США готовят новое наказание для Москвы из-за Украины

Нынешних санкций против РФ недостаточно для сдерживания российских войск

Конгресс США готовит новые санкции против России. Фото: коллаж "Сегодня"

Руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США готово к работе во взаимодействии с американской администрацией по введению новых санкций против Москвы в случае вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает CNN.

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Председатель указанного комитета Грегори Микс (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец в данном органе Майкл Маккол (от штата Техас) заверили, что суверенитет и территориальная целостность Украины пользуются непоколебимой поддержкой в Конгрессе США со стороны обеих партий.

"Мы готовы работать с администрацией и с нашими трансатлантическими союзниками с тем, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины, в том числе путем введения новых серьезных санкций в отношении России, если она продолжит вторгаться на Украину", – отметили Микс и Маккол.

Они также выступили за отправку дополнительной военной техники Киеву, в том числе поражающего действия.

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По словам законодателей, Вашингтону не следует "делать уступок в ущерб Украине или позициям НАТО на восточном фланге".

Угроза вторжения РФ в Украину