Санкций – мало. Генерал США предлагает вооружить Украину "умными" ракетами

Нынешних санкций против Москвы недостаточно для сдерживания российских войск

Украина ждет американское вооружение / Коллаж "Сегодня"

Верховный Главнокомандующий Объединенных Сил НАТО в Европе в 2013-16 годах Филипп Бридлав убежден, что у Запада существует более широкий рычаговый арсенал влияния на политику российского президента Владимира Путина, чем те санкции, которые уже применены. В частности, речь идет о военной помощи украинской армии.

Об этом Филипп Бридлав заявил во время своего выступления на Киевском форуме по безопасности.

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Более решительные действия

"В прошлом мы вводили только экономические санкции в отношении России. Но эти санкции, возможно, были недостаточно эффективными, потому что они не изменили поведения Владимира Путина настолько, как ожидалось. Если мы в дальнейшем будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства", – рассказал американский генерал.

По словам Бридлава, Украина нуждается в гораздо большей поддержке.

"У нас больше орудий, чем просто экономические санкции – существуют дипломатические санкции и привлечение других западных стран к решительному осуждению эскалации. В общем, нам необходимо усилить коалицию в поддержку Украины. Чтобы мы говорили миру и россиянам в тому числе, что происходит. А может произойти агрессивная война", – считает военный.

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Современное вооружение

В частности, Филипп Бридлав предлагает предоставить украинской армии современное вооружение. В частности, речь идет о дронах и "умных" ракетах. Американский генерал также отметил их эффективность в боевых действиях на территории Донбасса.

"Если не работают экономические санкции, тогда необходимо посмотреть на варианты военной помощи. Чтобы для России ценой возможной потенциальной агрессии стали серьезные потери. Если они (русские. – Ред.) нападут в январе или феврале – у нас осталось мало времени. Прежде всего Украине нужна помощь с системой противовоздушной обороны, дронами, умными ракетами, которые смогут защитить и уже хорошо себя показали на Донбассе. ПВО будет очень важным. Конечно, если мы ожидаем военного нападения – мы должны помочь украинцам в этом", – заявил американский военный.

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