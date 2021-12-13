В России четко ответили, планируется ли нападение на Украину

Россия не планирует военного вторжения в Украину, а скопление войск вблизи украинских границ не касаются США.
Об этом заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РБК-Украина.
Несмотря на то, что половина мира обеспокоена военной активностью России, он не понимает "зацикленность" американцев на угрозе российского вторжения в Украину.
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"Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", – сказал Рябков.
Он скептический оценил переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, там не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.
Угроза вторжения России
- В Украине заявляли, что Россия уже собрала стотысячную армию вблизи наших границ, а в США даже не исключают, что это количество может увеличиться до 175 тысяч.
- В то же время секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко оценил шансы Путина завоевать Украину. Он объяснил, что оккупантам для достижения цели необходимо около 700 тысяч солдат.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов заявлял, что Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.
- А тем временем в США дали понять, что никто воевать за нашу страну не будет, но при этом готовят новое наказание для Москвы из-за Украины.