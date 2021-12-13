В России четко ответили, планируется ли нападение на Украину

Заместителю Лаврова не понравилась риторика США о российском вторжении в Украину

Рябков уверяет, что не будет никакого наступления. Коллаж "Сегодня"

Россия не планирует военного вторжения в Украину, а скопление войск вблизи украинских границ не касаются США.

Об этом заявил замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РБК-Украина.

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Несмотря на то, что половина мира обеспокоена военной активностью России, он не понимает "зацикленность" американцев на угрозе российского вторжения в Украину.

"Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости", – сказал Рябков.

Он скептический оценил переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, там не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.

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Угроза вторжения России