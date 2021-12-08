Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 😷 Штамм Омикрон 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Как Путин ударит танками и авиацией по Украине – военные объясняют главные сценарии вторжения

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
8 декабря, 05:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Схемы нападения России на Украину соответствуют военной стратегии, но есть несостыковки
Три этапа вторжения могут проходить по очереди или начаться одновременно по всем фронтам. Фото: коллаж "Сегодня"
Три этапа вторжения могут проходить по очереди или начаться одновременно по всем фронтам. Фото: коллаж "Сегодня"

Издания The Washington Post и Bild практически одновременно опубликовали "карты вторжения" российской армии в Украину. Как отмечают СМИ, Россия планирует начать наступление в начале 2022 года, "но Путин еще решения не принял".

Реклама

Первый этап

По данным источников журналистов, среди которых якобы сотрудники западных разведок и администрации Белого дома, вторжение начнется со стороны Одессы, Крыма и Донбасса и, в первую очередь, войска РФ попытаются взять под контроль южную часть Украины – до границы с Молдовой и Румынией. Здесь будут использоваться десантные корабли, которые были переброшены с Балтийского моря для перевозки техники и личного состава из Крыма в Одессу.

В то же время в Херсонской области воздушно-десантные подразделения спецназа заблокируют мосты через Днепр. Чтобы бойцы ВСУ не смогли отбить данные объекты, по ним будет вестись артиллерийский огонь из Крыма.

Тем временем российские танки при поддержке военно-морского флота и авиации будут продвигаться из оккупированного Донбасса в сторону Запорожья и Крыма.

Реклама
Фото: https:bild.de

Второй этап

Второй этап включает в себя атаку на Полтаву и Днепр со стороны Харькова с целью захвата всей восточной Украины на левом побережье Днепра. Свободный проход танкам должны обеспечить авиабомбардировки и удары баллистических ракет.

Третий этап

Третий этап – удар по Киеву. Нападение может произойти со стороны Чернигова и Беларуси. Впоследствии российские войска продвинутся к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать столицу от Западной Украины.

Фото: washingtonpost.com

Как отмечают собеседники издания, три этапа могут проходить по очереди, а каждая фаза может быть последней в операции, если Запад пойдет на уступки Кремлю. В то же время, не исключается вероятность того, что боевые действия начнутся одновременно по всем фронтам.

Реклама

Реален ли план вторжения

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что карты, опубликованные The Washington Post и Bild, составлены рационально и данный план вторжения вполне реален.

"Абсолютно верно все рассчитано, с учетом того количества вооружения, техники и военнослужащих, которое наблюдается на границе с Украиной и тех сил, которые армия РФ еще подтянет", – говорит "Сегодня" Романенко.

Генерал также отмечает, что карты составлены грамотно с точки зрения военной стратегии.

"Например, то, что военные РФ будут избегать городских боев, обходить стороной крупные населенные пункты и брать их в осаду, отключая жителям свет и отопление, а также блокируя поставки продуктов питания. Это правильная тактика", – говорит нам генерал.

По словам Романенко, сегодня у российской армии есть преимущество в вооружении – больше самолетов, танков и ракетных комплексов. Несмотря на это, ВСУ готовится к отражению атаки и Россия понесет серьезные потери.

Игорь Романенко: "Карты составлены рационально и план вторжения вполне реален"
Игорь Романенко: "Карты составлены рационально и план вторжения вполне реален" / Фото: Facebook

Примет ли во вторжении участие Беларусь

Игорь Романенко отмечает, что, судя по опубликованным картам, в третьем этапе вторжения в Украину может участвовать Беларусь.

"Вероятно, территория Республики и аэродромы будут использоваться армией РФ для атаки на Украину. Но также возможно, что в боевых столкновениях будут участвовать и белорусские солдаты, за счет которых российская армия понесет меньше потерь", – говорит Романенко.

Однако в военный эксперт Олег Жданов уверен – Беларуси не нужна война с Украиной.

"Украинские военные и пожарные закупают в Республике автомобили МАЗ. Беларусь поставляет нам мясомолочную продукцию, топливо. Торговые отношения полностью прекратятся. Это будет сильный удар по экономике страны", – объясняет "Сегодня" Жданов.

В плане есть несостыковки

Не верит Жданов и в реальность опубликованных "карт вторжения".

"На карте нет расположения ударной группы военнослужащих, нет полевых госпиталей для раненых. Отсутствует транспорт или склады с топливом, ведь танки необходимо где-то заправлять", – отмечает Жданов.

Олег Жданов: "В плане есть несостыковки"
Олег Жданов: "В плане есть несостыковки" / Фото: Facebook

Также эксперт считает сомнительным план сухопутной операции.

"Судя по карте, российский десант высадится прямо возле позиций ВСУ. Моментально попасть под обстрел – совсем нелогично. Сложно реализуемым выглядит наступление из Крыма. Там очень узкий перешеек, перекинуть через него большое количество бойцов и техники быстро и без потерь – не получится", – говорит Жданов.

"Карты" могут оказаться вбросом

Военный эксперт Игорь Козий также с сомнением относится к реалистичности опубликованных "карт".

"Не исключаю, что "карты вторжения" – это вброс и дезинформация российских спецслужб для создания паники в Украине и в странах Запада", – говорит Козий.

Игорь Козий: "Карты могут оказаться дезинформацией ФСБ"
Игорь Козий: "Карты могут оказаться дезинформацией ФСБ" / Фото: Facebook

Нужна ли война России

По мнению военных экспертов, война с Украиной не выгодна для России.

"Развязать войну – значит уничтожить образ миротворца, который Путин пытается себе создать в последнее время. Ни одна страна не поддержит агрессию России, против Москвы введутся массовые санкции, а вопрос запуска российского газопровода "Северный поток-2", который в данное время завис, могут отложить на неопределенный срок", – говорит Жданов.

Он также уверен, что реальной войны России с Украиной не будет.

"Сейчас мы видим лишь информационную войну, которая, возможно, пойдет на спад после разговора Путина и Байдена", – подытожил Жданов.

Диалог Байдена и Путина может завершиться большой американо-российской сделкой. Фото: коллаж
Диалог Байдена и Путина может завершиться большой американо-российской сделкой. Фото: коллаж

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России в начале 2022 года. Он также показал карту возможного наступления российских войск.

Также мы сообщали, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вероятный период для вторжения России – вторая половина января 2022 года.

Также мы информировали, что агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать с 15 ноября.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Власть
Наши авторы
Ирина Ковальчук В Москве антимасочник расстрелял людей – есть погибшие Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Богдан Приходько Атака из Офиса президента. Телеведущая Влащенко отреагировала на обвинения в "пророссийской пропаганде" Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Дневник независимости 🇺🇦

7 декабря 1991. Неподалеку от польской границы на госдаче Вискули в Беловежской пуще проходит встреча президентов Украины, России и Беларуси

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.33

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.73

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

72 229

заболело за неделю в Украине

-15%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять