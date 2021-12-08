Как Путин ударит танками и авиацией по Украине – военные объясняют главные сценарии вторжения

Схемы нападения России на Украину соответствуют военной стратегии, но есть несостыковки

Три этапа вторжения могут проходить по очереди или начаться одновременно по всем фронтам. Фото: коллаж "Сегодня"

Издания The Washington Post и Bild практически одновременно опубликовали "карты вторжения" российской армии в Украину. Как отмечают СМИ, Россия планирует начать наступление в начале 2022 года, "но Путин еще решения не принял".

Реклама

Первый этап

По данным источников журналистов, среди которых якобы сотрудники западных разведок и администрации Белого дома, вторжение начнется со стороны Одессы, Крыма и Донбасса и, в первую очередь, войска РФ попытаются взять под контроль южную часть Украины – до границы с Молдовой и Румынией. Здесь будут использоваться десантные корабли, которые были переброшены с Балтийского моря для перевозки техники и личного состава из Крыма в Одессу.

В то же время в Херсонской области воздушно-десантные подразделения спецназа заблокируют мосты через Днепр. Чтобы бойцы ВСУ не смогли отбить данные объекты, по ним будет вестись артиллерийский огонь из Крыма.

Тем временем российские танки при поддержке военно-морского флота и авиации будут продвигаться из оккупированного Донбасса в сторону Запорожья и Крыма.

Реклама

Фото: https:bild.de

Второй этап

Второй этап включает в себя атаку на Полтаву и Днепр со стороны Харькова с целью захвата всей восточной Украины на левом побережье Днепра. Свободный проход танкам должны обеспечить авиабомбардировки и удары баллистических ракет.

Третий этап

Третий этап – удар по Киеву. Нападение может произойти со стороны Чернигова и Беларуси. Впоследствии российские войска продвинутся к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать столицу от Западной Украины.

Фото: washingtonpost.com

Как отмечают собеседники издания, три этапа могут проходить по очереди, а каждая фаза может быть последней в операции, если Запад пойдет на уступки Кремлю. В то же время, не исключается вероятность того, что боевые действия начнутся одновременно по всем фронтам.

Реклама

Реален ли план вторжения

Бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что карты, опубликованные The Washington Post и Bild, составлены рационально и данный план вторжения вполне реален.

"Абсолютно верно все рассчитано, с учетом того количества вооружения, техники и военнослужащих, которое наблюдается на границе с Украиной и тех сил, которые армия РФ еще подтянет", – говорит "Сегодня" Романенко.

Генерал также отмечает, что карты составлены грамотно с точки зрения военной стратегии.

"Например, то, что военные РФ будут избегать городских боев, обходить стороной крупные населенные пункты и брать их в осаду, отключая жителям свет и отопление, а также блокируя поставки продуктов питания. Это правильная тактика", – говорит нам генерал.

По словам Романенко, сегодня у российской армии есть преимущество в вооружении – больше самолетов, танков и ракетных комплексов. Несмотря на это, ВСУ готовится к отражению атаки и Россия понесет серьезные потери.

Игорь Романенко: "Карты составлены рационально и план вторжения вполне реален" / Фото: Facebook

Примет ли во вторжении участие Беларусь

Игорь Романенко отмечает, что, судя по опубликованным картам, в третьем этапе вторжения в Украину может участвовать Беларусь.

"Вероятно, территория Республики и аэродромы будут использоваться армией РФ для атаки на Украину. Но также возможно, что в боевых столкновениях будут участвовать и белорусские солдаты, за счет которых российская армия понесет меньше потерь", – говорит Романенко.

Однако в военный эксперт Олег Жданов уверен – Беларуси не нужна война с Украиной.

"Украинские военные и пожарные закупают в Республике автомобили МАЗ. Беларусь поставляет нам мясомолочную продукцию, топливо. Торговые отношения полностью прекратятся. Это будет сильный удар по экономике страны", – объясняет "Сегодня" Жданов.

В плане есть несостыковки

Не верит Жданов и в реальность опубликованных "карт вторжения".

"На карте нет расположения ударной группы военнослужащих, нет полевых госпиталей для раненых. Отсутствует транспорт или склады с топливом, ведь танки необходимо где-то заправлять", – отмечает Жданов.

Олег Жданов: "В плане есть несостыковки" / Фото: Facebook

Также эксперт считает сомнительным план сухопутной операции.

"Судя по карте, российский десант высадится прямо возле позиций ВСУ. Моментально попасть под обстрел – совсем нелогично. Сложно реализуемым выглядит наступление из Крыма. Там очень узкий перешеек, перекинуть через него большое количество бойцов и техники быстро и без потерь – не получится", – говорит Жданов.

"Карты" могут оказаться вбросом

Военный эксперт Игорь Козий также с сомнением относится к реалистичности опубликованных "карт".

"Не исключаю, что "карты вторжения" – это вброс и дезинформация российских спецслужб для создания паники в Украине и в странах Запада", – говорит Козий.

Игорь Козий: "Карты могут оказаться дезинформацией ФСБ" / Фото: Facebook

Нужна ли война России

По мнению военных экспертов, война с Украиной не выгодна для России.

"Развязать войну – значит уничтожить образ миротворца, который Путин пытается себе создать в последнее время. Ни одна страна не поддержит агрессию России, против Москвы введутся массовые санкции, а вопрос запуска российского газопровода "Северный поток-2", который в данное время завис, могут отложить на неопределенный срок", – говорит Жданов.

Он также уверен, что реальной войны России с Украиной не будет.

"Сейчас мы видим лишь информационную войну, которая, возможно, пойдет на спад после разговора Путина и Байдена", – подытожил Жданов.

Диалог Байдена и Путина может завершиться большой американо-российской сделкой. Фото: коллаж

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России в начале 2022 года. Он также показал карту возможного наступления российских войск.

Также мы сообщали, что по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, вероятный период для вторжения России – вторая половина января 2022 года.

Также мы информировали, что агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать с 15 ноября.