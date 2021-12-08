Папа Римский разбил в "пух и прах" предложение ЕС отменить Рождество

Понтифик Франциск высказался на тему спорного документа Европейской комиссии

Понтифик считает документ ЕС о Рождестве – анахронизмом / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский, комментируя документ Европейской комиссии по инклюзивной коммуникации, назвал дебаты вокруг Рождества – "анахронизмом". Об этом сообщают "Новости Ватикана".

Суть документа

Еврокомиссия запретила сотрудникам использовать в своей речи слова, которые могут быть оскорбительными для людей определённого пола, каких-либо рас, национальностей или верований, разных возрастов и сексуальных предпочтений. В частности, оскорбительными и неприемлемыми признаны слова "Рождество", "господин", госпожа", "гей", "лесбиянка" и мн. др. Под запрет попали любые упоминания Санта Клауса, Девы Марии, Иосифа.

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"Рождество" оказалось исключено – вместо него теперь просто используют слово "праздники". Причиной тому мигранты-мусульмане. В этом случае упоминание христианского праздника может быть неприятно.

По словам понтифика, на протяжении истории многие диктатуры хотели избегать этот термин.

"Вспомним Наполеона, нацистскую, коммунистическую диктатуру. Это мода на выхолощенный, разбавленный секуляризм, и это никогда не работало. Однако это наводит меня на размышления об Европейском Союзе, которые я считаю необходимым: Евросоюз должен вернуться к идеалам родителей-основателей, и единства, и величия и остерегаться идеологической колонизации, которая может привести к расколу между странами и краху Европейского Союза", – отметил Франциск.

Он считает, что Евросоюз должен уважать каждую страну и ее внутреннюю структуру.

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"Нужно уважать разнообразие стран и не стремиться их унифицировать. Считаю, что этого не произойдет, это не входило в их намерения. Однако следует быть осторожными, потому что иногда вырываются наружу такие законопроекты, как этот, и дальше непонятно, что с ними делать. Нет, каждая страна имеет свою специфику, но каждая страна также открыта для других. Европейский Союз имеет свой суверенитет; речь идет о суверенитете братьев в единстве, что уважает самобытность каждой страны. Надо быть осторожными, чтобы не стать посредниками идеологической колонизации", – сказал он.

Украина под защитой Ватикана

Глава католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину, точная дата визита пока что еще не анонсирована.

30 ноября Зеленский позвал Папу Римского в Украину, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием. Украинский лидер встречался с главой Римско-католической церкви единственный раз в феврале 2020 года.

18 апреля Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за военным обострением на Донбассе, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня.

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Кроме того, он заявлял, что наблюдается положительная динамика в мирном урегулировании на Донбассе.

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