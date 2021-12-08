Папа Римський розбив у "пух і порох" пропозицію ЄС скасувати Різдво

Франциск висловився на тему спірного документа Європейської комісії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський, коментуючи документ Європейської комісії з інклюзивної комунікації, назвав дебати навколо Різдва – "анахронізмом". Про це повідомляють " Новини Ватикану ".

Суть документа

Єврокомісія заборонила співробітникам використовувати у своїй промові слова, які можуть бути образливими для людей певної статі, будь-яких рас, національностей чи вірувань, різного віку та сексуальних уподобань. Зокрема, образливими та неприйнятними визнано слова "Різдво", "пан", пані", "гей", "лесбіянка" та ін. Під заборону потрапили будь-які згадки Санта Клауса, Діви Марії, Йосипа.

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"Різдво" виявилося виключено – замість нього тепер просто використовують слово "свята". Причиною цього є мігранти-мусульмани. У цьому випадку згадка про християнське свято може бути неприємною.

За словами понтифіка, протягом історії багато диктатур хотіли уникати цей термін.

"Згадаймо Наполеона, нацистську, комуністичну диктатуру. Це мода на вихолощений, розбавлений секуляризм, і це ніколи не працювало. Однак це наводить мене на роздуми про Європейський Союз, які я вважаю за необхідне: Євросоюз має повернутися до ідеалів батьків-засновників, і єдності" та величі та остерігатися ідеологічної колонізації, яка може призвести до розколу між країнами та краху Європейського Союзу", – зазначив Франциск.

Він вважає, що Євросоюз має поважати кожну країну та її внутрішню структуру.

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"Потрібно поважати різноманітність країн і не прагнути їх уніфікувати. Вважаю, що цього не станеться, це не входило до їхніх намірів. Проте слід бути обережними, бо іноді вириваються назовні такі законопроекти, як цей, і далі незрозуміло, що з ними робити". Ні, кожна країна має свою специфіку, але кожна країна також відкрита для інших. Європейський Союз має свій суверенітет; йдеться про суверенітет братів у єдності, що поважає самобутність кожної країни. Потрібно бути обережними, щоб не стати посередниками ідеологічної колонізації", – сказав він.

Україна під захистом Ватикану

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск планує відвідати Україну , Точну дату візиту поки що не анонсовано.

30 листопада Зеленський покликав Папу Римського в Україну , назвавши це "киснем, який так необхідний". Глава держави наголосив, що зустріч із українцями на українській землі стане доленосною подією. Український лідер зустрічався із главою Римо-католицької церкви єдиний раз у лютому 2020 року.

18 квітня Папа Римський Франциск заявив, що із занепокоєнням стежить за військовим загостренням на Донбасі, де останніми місяцями були порушення режиму припинення вогню.

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Крім того, він заявляв, що спостерігається позитивна динаміка у мирному врегулюванні на Донеччині.

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