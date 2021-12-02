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Мощный сигнал для Украины: Папа Римский собрался в гости

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 декабря, 11:42
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Глава УГКЦ Шевчук сообщил хорошие новости для украинцев
Папа Римский очень интересуется Украиной
Папа Римский очень интересуется Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину, точная дата визита пока что еще не анонсирована. Об этом сообщил глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук во время Киевского форума по безопасности.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", – заявил Шевчук.

Шевчук также рассказал, что недавно лично общался с понтификом, оказалось, что Папа Франциск очень интересуется делами Украины.

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"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень беспокоится о судьбе наших граждан", – отметил он.

Отметим, что с первого и пока что единственного визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину уже прошло 20 лет.

Напомним, на организованном Ватиканом приеме для украинских епископов Папа Римский осудил происходящее на Донбассе, назвав это гибридной войной, которая сопровождается ложью, манипуляциями и попытками "втянуть в дело религиозный аспект".

Папа Римский и Украина

30 ноября Зеленский позвал Папу Римского в Украину, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием. Украинский лидер встречался с главой Римско-католической церкви единственный раз в феврале 2020 года.

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18 апреля Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за военным обострением на Донбассе, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, он заявлял, что наблюдается положительная динамика в мирном урегулировании на Донбассе.

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