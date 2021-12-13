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Папа Римський запропонував спосіб, як не допустити велику війну РФ з Україною

Наталія Магдик Наталія Магдик
13 грудня, 16:23
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Понтифік під час недільної молитви згадав Україну та розповів, як уникнути кровопролиття
Понтифік молиться за Україну і побажав, щоб Різдво принесло мир
Понтифік молиться за Україну і побажав, щоб Різдво принесло мир / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск продовжує молитися за Україну та її народ, щоб Різдво принесло країні мир. Про це він заявив під час молитви на площі Святого Петра. Радіо Ватикан .

Це був перший публічний коментар Папи Франциска про Україну після нового загострення українсько-російських відносин.

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Папа Римський запропонував спосіб вирішення конфлікту

"Дорогі брати та сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні громади та весь її народ, щоб напруга навколо неї була вирішена за допомогою серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", – сказав він.

Також він стурбований тим, що у світі наростає виробництво зброї та її масштаби жахають.

"Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року зроблено більше зброї, ніж минулого. Зброя – це не дорога. Нехай же це Різдво Господнє принесе Україні мир!", – зазначив Франциск.

Ватикан на стороні України

Росія посилює позиції біля кордонів із Україною

Росія періодичний перекидає і накопичує війська для того, щоб підтримувати напругу для тиску на сусідні держави. У Міноборони кажуть, що зараз фіксується поступове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною.

13 грудня заступник голови міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков повідомив, що він не розуміє "зацикленість" американців на загрозі російського вторгнення в Україну.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал Кирило Буданов вважає, що Україна не зможе відбити повномасштабний напад Якщо Росія зважиться на нього – агресор у перші дні може позбавити нашу армію сил і засобів для ведення бою.

Захід не воюватиме за Україну

Незважаючи на накопичення стотисячної армії біля кордонів України та загрози великої війни, на Заході вже заявляють, що ніхто не воюватиме за Україну. Колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вербшоу заявив, що країни НАТО лише допоможуть нашій країні зброєю та потужними санкціями. Також президент Джо Байден напередодні підтвердив, що армія США не воюватиме за Україну .

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