Потужний сигнал для України: Папа Римський зібрався у гості

Глава УГКЦ Шевчук повідомив добрі новини для українців

Папа Римский дуже цікавиться Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск планує відвідати Україну, точну дату візиту поки що не анонсовано. Про це повідомив глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. під час Київського форуму з безпеки.

"У нас хороша новина. Очікуємо, що відбудеться його візит до України. Це ще не анонсовано, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу та нашої держави", – заявив Шевчук.

Шевчук також розповів, що нещодавно особисто спілкувався з понтифіком, виявилось, що Папа Франциск дуже цікавиться справами України.

Реклама

"Кілька тижнів тому мав можливість особисто спілкуватися з Папою Франциском про Україну. Він дуже переймається долею наших громадян", – зазначив він.

Зазначимо, що з першого та поки що єдиного візиту Папи Римського Іоанна Павла ІІ в Україну вже минуло 20 років.

Нагадаємо, на організованому Ватиканому прийомі для українських єпископів Папа Римський засудив те, що відбувається на Донбасі, назвавши це гібридною війною, що супроводжується брехнею, маніпуляціями та спробами "втягнути у справу релігійний аспект".

Папа Римський та Україна

30 листопада Зеленський покликав Папу Римського в Україну, назвавши це "киснем, який так необхідний". Глава держави наголосив, що зустріч із українцями на українській землі стане доленосною подією. Український лідер зустрічався із главою Римо-католицької церкви єдиний раз у лютому 2020 року.

Реклама

18 квітня Папа Римський Франциск заявив, що із занепокоєнням стежить за військовим загостренням на Донбасі, де останніми місяцями були порушення режиму припинення вогню.

Крім того, він заявляв, що спостерігається позитивна динаміка у мирному врегулюванні на Донеччині.