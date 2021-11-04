"Отдал себя без остатка": Зеленский в Раде попрощался с Тараном

Экс-министра обороны вчера, 3 ноября, депутаты отправили в отставку

Слева Владимир Зеленский, справа - Андрей Таран. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания Верховной Рады поблагодарил за работу бывшего министра обороны Андрея Тарана. По его словам, он много сделал для армии и военных.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

"Есть понятие ротации – не только бойцов на передовой, очень важно менять тех, кто отдал себя без остатка. Менять новым профессиональными людьми, заряженными на 100%. Хочу поблагодарить Андрея Васильевича. Уверен, что его преемник имеет высокий потенциал, чтобы стать вторым выдающимся украинцем. Но это не приоритет. Важнее быть в зале славы украинских бойцов, то есть пользоваться среди них уважением и авторитетом. Укреплять обороноспособность нашей армии, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц", – сказал Зеленский.

Отметим, сегодня Рада планирует назначит нового министра.

Отставки в Кабмине

Среди уволенных 3 ноября:

Реклама

министр защиты окружающей среды и ресурсов Роман Абрамовский (322 голоса за);

первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко (320 голосов за);

министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (329 голосов за);

вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (342 голоса за);

министр обороны Андрей Таран (341 голос за).

Также напомним, кто их заменит и когда.