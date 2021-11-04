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"Отдал себя без остатка": Зеленский в Раде попрощался с Тараном

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 ноября, 10:26
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Экс-министра обороны вчера, 3 ноября, депутаты отправили в отставку
Слева Владимир Зеленский, справа - Андрей Таран. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева Владимир Зеленский, справа - Андрей Таран. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 ноября, во время пленарного заседания Верховной Рады поблагодарил за работу бывшего министра обороны Андрея Тарана. По его словам, он много сделал для армии и военных.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Есть понятие ротации – не только бойцов на передовой, очень важно менять тех, кто отдал себя без остатка. Менять новым профессиональными людьми, заряженными на 100%. Хочу поблагодарить Андрея Васильевича. Уверен, что его преемник имеет высокий потенциал, чтобы стать вторым выдающимся украинцем. Но это не приоритет. Важнее быть в зале славы украинских бойцов, то есть пользоваться среди них уважением и авторитетом. Укреплять обороноспособность нашей армии, обеспечить достойные условия для наших защитников и защитниц", – сказал Зеленский.

Отметим, сегодня Рада планирует назначит нового министра.

Отставки в Кабмине

Среди уволенных 3 ноября:

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  • министр защиты окружающей среды и ресурсов Роман Абрамовский (322 голоса за);
  • первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко (320 голосов за);
  • министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (329 голосов за);
  • вице-премьер-министр и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский (342 голоса за);
  • министр обороны Андрей Таран (341 голос за).

Также напомним, кто их заменит и когда.

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