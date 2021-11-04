"Віддав себе без залишку": Зеленський у Раді попрощався з Тараном

Ексміністра оборони вчора, 3 листопада, депутати відправили у відставку

Зліва Володимир Зеленський, праворуч – Андрій Таран. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 листопада, під час пленарного засідання Верховної Ради подякував за роботу колишнього міністра оборони Андрія Тарана. За його словами, він багато зробив для армії та військових.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Є поняття ротації – не лише бійців на передовій, дуже важливо міняти тих, хто віддав себе без залишку. Міняти новими професійними людьми, зарядженими на 100%. Хочу подякувати Андрію Васильовичу. Впевнений, що його наступник має високий потенціал, щоб стати другим визначним українцем. Але це пріоритет. Найважливіше бути у залі слави українських бійців, тобто користуватися серед них повагою та авторитетом. Зміцнювати обороноздатність нашої армії, забезпечити гідні умови для наших захисників та захисниць", – сказав Зеленський.

Зазначимо, сьогодні Рада планує призначити нового міністра.

Відставки у Кабміні

Серед звільнених 3 листопада:

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міністр захисту навколишнього середовища та ресурсів Роман Абрамовський (322 голоси за);

перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко (320 голосів за);

міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (329 голосів за);

віцепрем'єр-міністр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (342 голоси за);

міністр оборони Андрій Таран (341 голос за).

Також нагадаємо, хто їх замінить і коли.