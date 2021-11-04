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Сегодня Рада назначит новых министров – какие у депутатов планы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
4 ноября, 09:11
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Сегодня, 4 ноября, депутаты рассмотрят не только назначения новых министров, но и изменения в бюджет
Пленарное заседание ВР 4 ноября традиционно начнется в 10:00. Фото: коллаж "Сегодня"
Пленарное заседание ВР 4 ноября традиционно начнется в 10:00. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутаты Верховной Рады на сегодняшнем пленарном заседании рассмотрят ряд кадровых вопросов, внесут изменения в календарный план, а также проработают законопроекты в первом и втором чтениях.

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.

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Назначение министров

Так, парламентарии сегодня, 4 ноября, могут проголосовать за назначение:

  • Алексея Резникова – министром обороны Украины;
  • Ирины Верещук – вице-премьер-министром Украины - министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Юлии Свириденко – первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины.

Вместе с тем нардепы рассмотрят назначениеВячеславаШтучного руководителем Аппарата Верховной рады Украины.

Что еще рассмотрит Рада

Верховная рада также рассмотрит сегодня законопроекты о ратификации Договора между Украиной и Арабской Республикой Египет о передаче осужденных лиц, а также:

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  • ратификацию протокола между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в международное автомобильное сообщение от 17 декабря 1992 года;
  • законопроект о ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики;
  • законопроект о выходе из соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией;
  • законопроект о выходе Украины из Соглашения об общем аграрном рынке государств – участников Содружества Независимых Государств;

Кроме этого, к рассмотрению на пленарном заседании включены законопроекты о:

  • внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" относительно увеличения расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций (второе чтение);
  • о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (второе чтение).

Ранее мы сообщали, что Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и министра обороны Андрея Тарана.

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