"Немедленно освободите Саакашвили". Гордон и Арахамия обратились к Грузии (видео)

Узник грузинской власти является высокопоставленным украинским чиновником и рассматривать его дело должны в Украине

Гордон (слева) и Арахамия (справа) обратились к грузинской власти. Коллаж "Сегодня"

В Украине продолжают просить грузинскую власть освободить главу Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили и отпустить в Киев. На этот раз видеообращения записали журналист Дмитрий Гордон и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, ролики с которыми опубликованы в телеграм-канале Саакашвили.

Дмитрий Гордон

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Он считает Саакашвили выдающимся политиком и реформатором, который очень много сделал для Грузии, что именно он превратил ее в процветающее государство, поэтому ему явно не место в тюрьме.

"Я с болью в сердце узнал, что Михеил Саакашвили находится в тюрьме … Его обязательно нужно освободить. Я очень хочу, чтобы этот замечательный человек поскорее оказался на свободе. Я призываю власти Грузии освободить Саакашвили, я призываю мировое сообщество сделать все возможное, чтобы Михеил Саакашвили оказался на свободе. Я очень хочу встретиться с ним, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза и сказать ему добрые слова о его стране, которая благодаря Саакашвили стала успешной и процветающей".

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Давид Арахамия

Народный депутат заверил грузин, что украинская власть будет защищать каждого гражданина Украины в независимости от его места нахождения.

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"Мы требуем, чтобы Михеила немедленного освободили и вернули в Украину. Он гражданин Украины, он чиновник высокого ранга в Украине, и мы требуем, чтобы этот чиновник немедленно был освобожден и приехал в Украину. Если есть какие-то юридические претензии к Михеилу, то они должны быть рассмотрены украинским судом в первую очередь – это дело должно рассматриваться в Украине".

Отметим, что с просьбами об освобождении Михеила Саакашвили к грузинской власти обратились уже бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, а также попросили его прекратить голодовку.

Саакашвили в грузинском заточении