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"Немедленно освободите Саакашвили". Гордон и Арахамия обратились к Грузии (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 11:39
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Узник грузинской власти является высокопоставленным украинским чиновником и рассматривать его дело должны в Украине
Гордон (слева) и Арахамия (справа) обратились к грузинской власти. Коллаж "Сегодня"
Гордон (слева) и Арахамия (справа) обратились к грузинской власти. Коллаж "Сегодня"

В Украине продолжают просить грузинскую власть освободить главу Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили и отпустить в Киев. На этот раз видеообращения записали журналист Дмитрий Гордон и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, ролики с которыми опубликованы в телеграм-канале Саакашвили.

Дмитрий Гордон

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Он считает Саакашвили выдающимся политиком и реформатором, который очень много сделал для Грузии, что именно он превратил ее в процветающее государство, поэтому ему явно не место в тюрьме.

"Я с болью в сердце узнал, что Михеил Саакашвили находится в тюрьме … Его обязательно нужно освободить. Я очень хочу, чтобы этот замечательный человек поскорее оказался на свободе. Я призываю власти Грузии освободить Саакашвили, я призываю мировое сообщество сделать все возможное, чтобы Михеил Саакашвили оказался на свободе. Я очень хочу встретиться с ним, чтобы мы посмотрели друг другу в глаза и сказать ему добрые слова о его стране, которая благодаря Саакашвили стала успешной и процветающей".

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Давид Арахамия

Народный депутат заверил грузин, что украинская власть будет защищать каждого гражданина Украины в независимости от его места нахождения.

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"Мы требуем, чтобы Михеила немедленного освободили и вернули в Украину. Он гражданин Украины, он чиновник высокого ранга в Украине, и мы требуем, чтобы этот чиновник немедленно был освобожден и приехал в Украину. Если есть какие-то юридические претензии к Михеилу, то они должны быть рассмотрены украинским судом в первую очередь – это дело должно рассматриваться в Украине".

Отметим, что с просьбами об освобождении Михеила Саакашвили к грузинской власти обратились уже бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, а также попросили его прекратить голодовку.

Саакашвили в грузинском заточении

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
  • Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
  • Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
  • Соратники Саакашвили заявили, что он худой, бледный и медлительный, ему трудно передвигаться. Позже личный врач политика заявил, что тот согласился на три условия медиков.

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