"Это смертный грех": Кучма призвал Саакашвили прекратить голодовку

Второй президент Украины призывает третьего президента Грузии остаться в живых

Второй президент Украины призывает третьего президента Грузии остаться в живых / Коллаж "Сегодня"

Второй президент Украины Леонид Кучма обратился к властям Грузии с просьбой занять более мягкую позицию в отношении бывшего президента страны Михеила Саакашвили, который вторую неделю голодает в СИЗО города Рустави. Также украинский политик призвал Саакашвили прекратить голодовку.

Об этом сообщает издание "Гордон", которое получило полный текст обращения Кучмы ко всем сторонам.

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К Украине

"Михаил Саакашвили – очень многогранная сложная личность. Неудивительно, что сложившаяся с Михаилом ситуация тоже очень сложная и простого выхода не имеет. Для его поиска всем сторонам надо приложить максимальную взвешенность и настоящую мудрость. Я очень надеюсь, что руководство Украинского государства выдержит этот тест, не поступившись ни интересами нашего гражданина, ни стратегическими императивами отношений с ключевым партнером – Грузией", – написал Кучма.

К Грузии

"Я очень хочу, чтобы руководство демократической Грузии прежде всего видело в личности Михаила Саакашвили не своего политического оппонента, а признанного миром архитектора уникальных реформ. В значительной мере именно благодаря им Грузия приблизилась к европейским ценностям, среди которых абсолютно безусловной является гуманизм", – обратился Кучма к грузинским властям.

К Саакашвили

В конце своего обращения Леонид Данилович попросил своего грузинского коллегу все же прекратить голодовку: "Наконец, я настойчиво призываю самого Михаила прекратить голодовку. Я знаю его как решительного бойца и верующего христианина. Но истощать себя означает терять силы, без которых в дальнейшем борьба становится невозможной. А причинять себе непоправимый вред – это смертный грех".

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