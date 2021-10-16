"Обращаюсь к тебе с просьбой": Тимошенко записала видео для Саакашвили

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко записала видеообращение с просьбой к украинско-грузинскому политику Михеилу Саакашвили прекратить голодовку, поскольку состояние его здоровья ухудшается.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Саакашвили.
Она отметила, что знает Саакашвили еще с 2005 года, когда ездила к нему с визитом в должности премьер-министра Украины.
"У нас с Михеилом часто были разные позиции. Мы неоднократно спорили, но все это человеческие отношения. Одно я знаю точно: он искренне поддерживает сильную и демократическую Украину. Он любит и борется за Грузию, сильную, демократическую, свободную и успешную, и это для него самое главное", – сказала Тимошенко.
Политик напомнила, что тоже прошла через политические репрессии и знает, что это такое находиться в политическим заключении. Она считает, что несправедливо лишать человека свободы из-за политических борьбы и убеждений.
"Михеил имеет неоспоримое и безоговорочное право быть свободным на своей родине, а не в тюрьме, и на свободе защищать свою родную Грузию. Дорогой Михо, я, как никто другой, прекрасно знаю, что голодание в тюрьме – чуть ли не единственная форма протеста, и я прекрасно понимаю твои мотивы, почему ты вынужден был это сделать. Но сегодня я обращаюсь к тебе с настойчивой просьбой – пожалуйста, прекрати голодовку, ты нужен своей стране живым, здоровым и сильным. Я призываю людей, которые поддерживают его, обратиться с просьбой прекратить голодание", – заявила Тимошенко.
Саакашвили в грузинском заточении
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. Саакашвили все же задержали в Грузии.
- Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
- Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.