"Звертаюся до тебе з проханням": Тимошенко записала відео для Саакашвілі

Стан політика в грузинській в'язниці все більше погіршується, є серйозна загроза його життю

Тимошенко звернулася до Саакашвілі з важливим проханням. Колаж "Сьогодні"

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко записала відеозвернення з проханням до українсько-грузинського політикка Міхеїла Саакашвілі припинити голодування, оскільки стан його здоров'я погіршується.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Саакашвілі.

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Вона зазначила, що знає Саакашвілі ще з 2005 року, коли їздила до нього з візитом на посаді прем'єр-міністра України.

"У нас з Міхеїлом часто були різні позиції. Ми неодноразово сперечалися, але все це людські відносини. Одне я знаю точно: він щиро підтримує сильну і демократичну Україну. Він любить і бореться за Грузію, сильну, демократичну, вільну і успішну, і це для нього найголовніше", – сказала Тимошенко.

Політик нагадала, що теж пройшла через політичні репресії і знає, що це таке перебувати в політичному ув'язненні. Вона вважає, що несправедливо позбавляти людину свободи через політичні боротьби і переконання.

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"Міхеїл має незаперечне і беззастережне право бути вільним на своїй батьківщині, а не в тюрмі, і на волі захищати свою рідну Грузію. Дорогий Міхо, я, як ніхто інший, прекрасно знаю, що голодування в тюрмі – мало не єдина форма протесту, і я прекрасно розумію твої мотиви, чому ти змушений був це зробити. Але сьогодні я звертаюся до тебе з наполегливим проханням – будь ласка, припини голодування, ти потрібен своїй країні живим, здоровим і сильним. Я закликаю людей, які підтримують його, звернутися з проханням припинити голодування", – заявила Тимошенко.

Саакашвілі в грузинському ув'язненні