Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину – список

Внешнеполитические ведомства решили обезопасить граждан своих стран

Из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну. В данный момент в аэропортах Украины ажиотажа не наблюдается.

Список стран

США

Япония

Латвия

Норвегия

Южная Корея

Австралия

Израиль

Северная Македония

Нидерланды

Черногория

Дания

Греция

Эстония

Великобритания

Бельгия

Финляндия

Канада

Новая Зеландия

Кувейт

Германия

ОАЭ

Литва

Испания

Италия

Швеция

Польша

Палестинская национальная автономия

Марокко

Чехия

Франция

Бельгия

Люксембург

Румыния

Будет ли вторжение в Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.

Ситуация с эвакуацией

США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины. Отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих граждан, но считают такой шаг преждевременным.

Кроме того, власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан покинуть Украину.

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11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.

12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве ряду дипломатов. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов.

Также из Украины начали уезжать российские дипломаты и сотрудники консульств. Москва решила пойти тем же путем, что и некоторые западные страны.

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На фоне нарастающей напряженности 13 февраля Германия, Канада и Австралия перенесли свои консульства из-за угрозы вторжения России в Украину.