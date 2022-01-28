Вторжение России в феврале: Арахамия ответил на заявления из США

Нардеп отметил, что возросло число контактов с партнерами Украины

Нардеп заявил, что Украина сама пользуется преимуществами ситуации. / Фото: Коллаж: Сегодня

США и другие страны "сеют панику" вокруг возможного вторжения России в Украину.

Об этом заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, прокомментировав информацию, что вторжение может быть в феврале, сообщает Лига.net.

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"Мне кажется, большинство народа увидели, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, и поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – ответил он.

"Не по-дружески"

По словам депутата, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно поднимал этот вопрос, потому что "так не по-дружески". Он уточнил: "Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, фото – пресс-служба партии "СН"

При этом он заявил, что Украина сама пользуется преимуществами ситуации.

"Сейчас все, что мы узнаем, до того как разведданные приходят, уже опубликовано в The New York Times, Economist или CNN. Поэтому мне кажется, что это какая-то в первую очередь информационная спецоперация, а не военная", – сказал он.

Также Арахамия отметил, что возросло число контактов с международными партнерами, с которыми обсуждаются не только военные, но и экономические, инвестиционные, финансовые вопросы.

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Что сказали о вторжении в США

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, ответственная за переговоры об Украине и НАТО на переговорах с Россией, заявила, что Россия может начать наступательные действия на Украину в феврале.

"Даже люди, окружающие Путина, не знают, какие у него планы. Я знаю, что есть планы сконцентрировать военные подразделения на территории Украины, думаю, есть и другие планы. Но есть признаки того, что он может использовать военные силы – например, в середине февраля. Мы все знаем, что начинаются Олимпийские игры 4 февраля, и Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было атак против Украины. Но известно, что уже натворили россияне в Украине, и они говорят о следующих нападениях на Украину", – сказала она.

Кроме этого, The Wall Street Journal со ссылкой на информацию западных чиновников оборонных ведомств упоминали о том, что президент России Владимир Путин завершил подготовку к возможному вторжению в Украину, отправив на границу подразделения военных медиков.

Американское издание отмечает, что Россия достигла уровня боеготовности, которого не было во время прошлой эскалации конфликта.

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Напомним, Венди Шерман также заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.

"Если российские военные пойдут на захват, это разрушит все принципы международной безопасности, это нельзя оставить безнаказанным. Мы рассматриваем также сценарии гибридной атаки. Для России должны быть последствия", – сказала она.

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