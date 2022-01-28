Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Власть События

Вторжение России в феврале: Арахамия ответил на заявления из США

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 21:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нардеп отметил, что возросло число контактов с партнерами Украины
Нардеп заявил, что Украина сама пользуется преимуществами ситуации.
Нардеп заявил, что Украина сама пользуется преимуществами ситуации. / Фото: Коллаж: Сегодня

США и другие страны "сеют панику" вокруг возможного вторжения России в Украину.

Об этом заявил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, прокомментировав информацию, что вторжение может быть в феврале, сообщает Лига.net.

Реклама

"Мне кажется, большинство народа увидели, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, и поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – ответил он.

"Не по-дружески"

По словам депутата, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно поднимал этот вопрос, потому что "так не по-дружески". Он уточнил: "Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, фото – пресс-служба партии "СН"

При этом он заявил, что Украина сама пользуется преимуществами ситуации.

"Сейчас все, что мы узнаем, до того как разведданные приходят, уже опубликовано в The New York Times, Economist или CNN. Поэтому мне кажется, что это какая-то в первую очередь информационная спецоперация, а не военная", – сказал он.

Также Арахамия отметил, что возросло число контактов с международными партнерами, с которыми обсуждаются не только военные, но и экономические, инвестиционные, финансовые вопросы.

Реклама

Что сказали о вторжении в США

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, ответственная за переговоры об Украине и НАТО на переговорах с Россией, заявила, что Россия может начать наступательные действия на Украину в феврале.

"Даже люди, окружающие Путина, не знают, какие у него планы. Я знаю, что есть планы сконцентрировать военные подразделения на территории Украины, думаю, есть и другие планы. Но есть признаки того, что он может использовать военные силы – например, в середине февраля. Мы все знаем, что начинаются Олимпийские игры 4 февраля, и Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было атак против Украины. Но известно, что уже натворили россияне в Украине, и они говорят о следующих нападениях на Украину", – сказала она.

Кроме этого, The Wall Street Journal со ссылкой на информацию западных чиновников оборонных ведомств упоминали о том, что президент России Владимир Путин завершил подготовку к возможному вторжению в Украину, отправив на границу подразделения военных медиков.

Американское издание отмечает, что Россия достигла уровня боеготовности, которого не было во время прошлой эскалации конфликта.

Реклама

Напомним, Венди Шерман также заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.

"Если российские военные пойдут на захват, это разрушит все принципы международной безопасности, это нельзя оставить безнаказанным. Мы рассматриваем также сценарии гибридной атаки. Для России должны быть последствия", – сказала она.

Угроза вторжения из РФ

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

161 072

заболело за неделю в Украине

+96%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять