Израиль начал эвакуацию дипломатов из Украины из-за российской угрозы

Страны одна за одной призывают граждан отказаться от поездок из-за опасности

В Израиле испугались эскалации со стороны России / Фото: Reuters, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины, сообщает израильский телеканал Kan.

В заявлении МИД говорится, что в связи с ухудшением ситуации с Украиной МИД рекомендует израильским гражданам, проживающим в стране, рассмотреть целесообразность пребывания в стране и "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам".

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Министерство иностранных дел также посоветовало гражданам Израиля, планирующим приехать в Украину, избегать поездок туда в ближайшее время.

Кроме того, стало известно, что и МИД Латвии призвал своих граждан покинуть Украину. Норвегия также призывает своих граждан покинуть Украину, а тем гражданам, кто находится в РФ, советуют не приближаться к границе с Россией ближе, чем на 250 километров. Начала эвакуацию сотрудников своих посольств и Великобритания.

Кто еще эвакуируется

Ранее власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Из-за угрозы вторжения в Украину страны ввели максимальный уровень опасности для поездок

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Накануне президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом покинуть территорию Украины.

Ранее США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины. Ряд стран заявил о том, что они готовы эвакуировать семьи дипломатов из Украины в случае обострения ситуации.

Угроза эскалации