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Максимальный уровень угрозы: еще три страны призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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11 февраля, 17:49
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Из-за угрозы вторжения в Украину страны ввели максимальный уровень опасности для поездок
Граждан просят покинуть Украину
Граждан просят покинуть Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан покинуть Украину. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Это произошло после того, как накануне президент США Джо Байден обратился к американцам с призывом покинуть территорию Украины.

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Другие страны решили не медлить

Япония приняла решение повысить уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального четвертого и призвало своих граждан немедленно покинуть страну и отказаться от ее посещения.

В МИДе объяснили, что такая мера связана с "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе". Кроме того, "в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения" между Японией и Украиной.

Аналогичное решение приняли власти Южной Кореи и Нидерландов.

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"В связи с ситуацией в Украине правительство приняло решение в срочном порядке поднять уровень опасности о поездках в Украину до 4-го уровня (поездки запрещены). Требование вступает в силу с 13 февраля", – говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Граждан Южной Кореи, которые находятся на украинской территории, призвали немедленно покинуть страны доступными рейсами. Также в ведомстве отметили, что те, кто останется на территории Украину могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующими правилами, такими как паспортный закон.

В свою очередь посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол сообщил, что соответствующие инструкции поступили из Гааги. Он подчеркнул, что речь идет не об эвакуации, а о добровольном выборе покинуть страну из-за угрозы безопасности.

По его словам, во Львове будет создан центр экстренной помощи под флагом Нидерландов.

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"Голландцы могут приехать туда за экстренными документами или информацией", – сказал он.

Эвакуация из Украины

США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины.

Отмечается, что отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину.

В свою очередь немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене рейсов в Киев.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечения безопасности своих граждан, но считают такой шаг преждевременным.

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