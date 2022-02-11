Байден попросил граждан США покинуть Украину прямо сейчас – заявление

Президент США также сказал, пошлет ли он в Украину военных

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Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", – сказал Байден в интервью NBC News.

Комментируя российскую угрозу, он отметил:

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"Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация".

Президент США отметил, что не существует сценариев, которые бы предполагали отправку войск США в Украину для эвакуации американцев.

"Если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга – это мировая война", – добавил он.

Кроме того, 10 февраля Госдепартамент опубликовал предупреждение о том, что США "не смогут эвакуировать американских граждан в случае военных действий России где-либо в Украине". В Госдепе предупредили, что регулярные консульские услуги, в том числе помощь гражданам, пытающимся покинуть страну, будут серьезно уменьшены в случае боевых действий.

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