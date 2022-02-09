"Искандеры" и "Буки" у границ Украины: Россия продолжает стягивать технику

Для подготовки к наступлению агрессору понадобится всего пара недель

Россия наращивает военную технику возле украинской границы / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. Об этом сообщил руководитель группы расследователей Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью "Громадському радио".

"Населенные пункты, куда свозят эту технику, расположены в десятках километров от границы Черниговской области. Это та техника, которая еще в апреле прошлого года приехала из Сибири, сейчас она очутилась в Брянской области. Также мы наблюдаем переброску элементов 6-й общевойсковой армии из районов Санкт-Петербурга и 2-й общевойсковой армии, которая в основном находится на границе с Казахстаном", — сказал Михайлов.

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Согласно наблюдениям расследователей, потребуется еще одна-две недели, чтобы завершить возможные подготовительные действия для потенциального масштабного наступления.

Он добавил, что Россия сосредотачивает подразделения бывших внутренних войск МВД у границ с Украиной. Эти подразделения выполняют полицейскую функцию. По его мнению, они хотят использоваться для контроля за путями, борьбы с партизанами или патрулирования в оккупированных городах.

У Conflict Intelligence Team также есть доказательства того, что Россия завозит из других регионов дополнительно ракетные комплексы "Бук" и "Искандер".

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"Перебрасывают и комплексы "Бук" в дополнение к тому, что уже есть. В Брянскую область привезли комплексы "Искандер", приехавшие из Сибири в дополнение к тем, которые сейчас стоят в Беларуси, и тем, которые постоянно базируются вокруг Украины. Думаю, что это все один долгосрочный план, который должен прийти в действие неизвестно когда. Мы не знаем, что у них еще есть, что еще может появиться", — добавил Михайлов.

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