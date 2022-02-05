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СЕГОДНЯ Власть События

Илларионов назвал условие, при котором Путин нападет на Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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5 февраля, 23:45
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К Зеленскому с визитами ездят не только друзья, но и пособники Кремля
Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов
Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что некоторые мировые лидеры, которые приезжают в Украину, пытаются заставить украинское руководство выполнить Минские соглашения. Но это приведет к большой войне с Россией. Такое мнение он высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24.

По его словам, западные лидеры пытаются оказать давление на украинского президента, чтобы отдать агрессору не только восток Украины и Крым, но и всю Украину.

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"Осуществляя Минские соглашения, не дай бог такое произойдет, это произойдет сдача суверенитета Украины Путину через сепаратистов на Востоке. И вот этим делом занимаются некоторые из этих джентльменов (мировых лидеров. – Ред.). Если они каждый раз звонят в Кремль, то они отчитываются, как идет процесс оказания давления на украинское руководство. Они выполняют именно эту задачу", – сказал Илларионов.

Экс-советник Путина считает, что Минские соглашения – это аналог соглашения по Судетам, т.н. "мюнхенского сговор" 1938 года. Он напомнил, что тогда на президента Чехословакии, как сейчас на президента Украины, оказывалось беспрецедентное давление, в том числе и с помощью угрозы войны, которой угрожал Гитлер.

"Большая война вероятна после того, как суверенитет Украины будет сдан с помощью Минских соглашений. Чтобы не допустить большой войны, нужно не допустить воплощения Минских соглашений. Путин для себя решил, что пока он находится в Кремле, он не откажется от установления контроля над Украиной", – подчеркнул Илларионов.

У Минобороны другое мнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.

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