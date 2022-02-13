Три страны перевели свои консульства во Львов: в чем причина

Причиной такого решения стало наращивание российских войск на границах Украины

Данная мера временная, пока не спадет напряжение из-за возможного вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

Германия, Канада и Австралия перенесли свои консульства из-за угрозы вторжения России в Украину. Об этом сообщают пресс-службы МИД стран.

Так, Германия переносит генеральное консульство из Днепра во Львов. В ФРГ отметили, что они усиливают защиту своего персонала в Украине на фоне эскалации ситуации. В то же время посольство в Киеве остается открытым, но количество персонала в нем будет сокращено.

Реклама

Также Канада перенесет свое посольство из Киева во Львов. Услуги для граждан Канады будут предоставляться из временного офиса только по предварительной записи.

Из-за обострения ситуации и Австралия решила временно перенести работу своего посольства из Киева во Львов. Министр иностранных дел Австралии Марис отметила, что министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину".

Эвакуация из Украины

США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины. Отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину.

Реклама

В свою очередь немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене рейсов в Киев.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих граждан, но считают такой шаг преждевременным.

Кроме того, власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан покинуть Украину.

Реклама

11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.

12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов.

Также из Украины начали уезжать российские дипломаты и сотрудники консульств. Москва решила пойти тем же путем, что и некоторые западные страны

Киев готов к эвакуации населения

В Киеве утвержден план эвакуации населения. В столице созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. План эвакуации населения уже утвержден.

Также мы писали о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена раскрыла секретную информацию, касающуюся возможного вторжения Российской Федерации в Украину.