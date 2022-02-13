Три країни перевели свої консульства до Львова: у чому причина

Причиною такого рішення стало нарощування російських військ на кордонах України

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Німеччина, Канада та Австралія перенесли свої консульства через загрозу вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє пресслужба МЗС країн.

Так, Німеччина переносить генеральне консульство із Дніпра до Львова. У ФРН зазначили, що вони посилюють захист персоналу в Україні на тлі ескалації ситуації. Водночас посольство у Києві залишається відкритим, але кількість персоналу у ньому буде скорочено.

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Також Канада перенесе своє посольство з Києва до Львова. Послуги для громадян Канади надаватимуться з тимчасового офісу лише за попереднім записом.

Через загострення ситуації й Австралія вирішила тимчасово перенести роботу свого посольства з Києва до Львова. Міністр закордонних справ Австралії Маріс зазначила, що міністерство "продовжує радити австралійцям негайно покинути Україну".

Евакуація з України

США, Велика Британія та Австралія почали евакуювати своїх дипломатів з України. Від'їзд дипломатів та їхніх родичів санкціонований через загрозу воєнних дій з боку Росії. Крім того, громадянам рекомендується відмовитись від поїздок в Україну.

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Своєю чергою німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про скасування рейсів до Києва.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що поважають право іноземних держав на безпеку своїх громадян, але вважають такий крок передчасним.

Крім того, уряди Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян покинути Україну.

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11 лютого Ізраїль порадив своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України.

12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства США у Києві низці дипломатів. Також стало відомо про відкликання додому військових інструкторів.

Також з України розпочали їхати російські дипломати та співробітники консульств. Москва вирішила піти тим самим шляхом, що деякі західні країни

Київ готовий до евакуації населення

У Києві затверджено план евакуації населення. У столиці створено комісії з евакуації – на рівні КМДА та у кожному районі. План евакуації населення вже затверджений.

Також ми писали, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена розкрила секретну інформацію, що стосується можливого вторгнення Російської Федерації в Україну