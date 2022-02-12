США звернули консульські послуги та відкликали військових інструкторів з України

Вимога Байдена виїжджати з України виявилася не жартом

Штати зброю надіслали, інструкторів - відкликали / Колаж "Сьогодні"

Вашингтон продовжує демонструвати серйозність свого занепокоєння щодо можливого вторгнення військ Росії на територію України найближчим часом. 12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства США у Києві низці дипломатів. Також стало відомо про відкликання додому військових інструкторів.

Повна евакуація

Про евакуацію дипломатів повідомило посольство США на своїй сторінці у Twitter.

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"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", – йдеться у повідомленні.

У посольстві наголосили, що основна команда дипломатів залишиться в Україні. Згідно із заявою на сайті Держдепартаменту США, з неділі, 13 лютого, Держдепартамент зупиняє консульські послуги у посольстві США у Києві. Це означає, що насамперед нашу країну залишають консульські службовці США.

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"Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові або звичайні консульські послуги. Громадяни США можуть звернутися за цими послугами до посольств США у сусідніх країнах", – йдеться у повідомленні.

Військова місія

Представник Пентагону Джон Кірбі у Twitter повідомив, що міністр оборони США наказав тимчасово евакуювати близько 150 американських військових інструкторів з України.

"Безпеці та захисту нашого персоналу – першорядна турбота. Ми, як і раніше, віддані нашим відносинам з українськими Збройними силами", – написав Кірбі, назвавши виведення інструкторів "передислокацією".





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