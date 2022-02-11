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Байден заявив, що Путін введе війська в Україну найближчими днями – The Guardian

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 лютого, 23:37
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США запросили термінові телефонні переговори з союзниками щодо НАТО та ЄС
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну.

Про це заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з керівництвом Європейського Союзу та НАТО, повідомляє The Guardian.

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Про що говорять у США

Зазначається, що напад може статися протягом найближчих кількох днів. Видання повідомляє, що президент США повідомив союзників про плани президента РФ після зустрічі з радниками в Білому домі, де обговорювалися останні розвідувальні дані щодо нарощування російських військ біля кордонів України.

Водночас європейський дипломат розповів виданню, що США запросили терміновий дзвінок союзникам із НАТО та голови ради та комісії ЄС, щоб "поділитися новою розвідувальною інформацією".

"Внаслідок цього рішення на місцях почнуть відбуватися практичні речі, але це не означає, що Путін не може, як і раніше, "грести назад", – сказав європейський дипломат, наполягаючи на тому, що ще не пізно стримати російського лідера.

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Західні спецслужби вважають, що найбільш імовірною метою російського наступу буде "оточення Києва та примус до зміни режиму".

Зазначається, що за кілька хвилин після дзвінка президента США Джо Байдена Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало британських громадян в Україні "виїхати зараз комерційними коштами, доки вони залишаються доступними".

Загроза з боку Росії

Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

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НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

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