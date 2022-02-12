Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Смартфони для пенсіонерів ✈ Дипломати біжать із Києва
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Велика евакуація: п'ять країн попередили про від'їзд своїх дипломатів з України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 лютого, 13:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Шоста країна – Росія – поки що не підтвердила від'їзд своїх дипломатів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. За його словами, американські громадяни "мають виїхати негайно".

Крім цього, Джо Байден, як повідомляє The Guardian, у телефонній розмові з керівництвом Європейського Союзу та НАТО заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну.

Реклама

Після цього, як зазначило видання, за кілька хвилин після дзвінка президента США Джо Байдена, Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало британських громадян в Україні "виїхати негайно комерційними засобасми, доки вони залишаються доступними". Також деякі країни почали заявляти про виїзд своїх дипломатів із України.

Що з дипломатами

18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати. У статті наголошується, що до Москви 5 січня виїхали 18 людей, здебільшого – це діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві. Крім того, найближчими днями Київ та Львів покинуть ще близько 30 членів сімей російських дипломатів.

При цьому речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що Росія не інформувала Україну про відкликання співробітників посольства в Москву. За його словами, також не надходила інформація від інших посольств щодо намірів евакуювати своїх співробітників. МЗС РФ також спростувало інформацію про висилку своїх співробітників, повідомивши, що посольство Росії в Києві працює у штатному режимі.

Реклама

24 січня ВВС писало, що Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення. Офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії.

Також 24 січня МЗС України офіційно заявило, що станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС про наміри евакуювати членів сімей та частину співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Україна 24

Реклама

11 лютого Ізраїль порекомендував своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України.

У заяві МЗС йдеться, що у зв'язку з погіршенням ситуації з Україною, МЗС рекомендує ізраїльським громадянам, які проживають у країні, розглянути доцільність перебування в країні та "у жодному разі не наближатися до гарячих точок".

Також РІА Новини, посилаючись на власне джерело, повідомили, що російські дипломати та співробітники консульств почали виїжджати з України. У МЗС РФ поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.

За даними джерела, в Україні нібито виникли складнощі із записом на прийом до посольства Росії.

При цьому джерела "Сьогодні" у Держприкордонслужбі та РНБО підтвердили, що мають у своєму розпорядженні інформацію про те, що найближчим часом не виключено виїзд російських дипломатів та членів їхніх сімей. Однак вони зазначають, що "станом на цю хвилину" дані про те, що співробітники консульств РФ почали покидати Україну, відсутні.

Дехто залишиться

Деякі країни заявили, що дипломати залишаться в Україні. Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 28 січня повідомила , що співробітники посольства ФРН поки що залишатимуться у Києві.

"Звичайно, ми постійно перевіряємо рівень безпеки у різних точках світу, зокрема і в Україні", – сказала вона.

Своєю чергою, посольство США заявило, що проведе евакуацію частини дипломатів з України, проте йдеться про співробітників, які "не обіймають критично важливих посад".

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила , що залишається у Києві та продовжить працювати тут з основною командою. При цьому посольство продовжує роботу.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас також заявив, що залишається у Києві.

Нагадаємо, ще 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві.

При цьому радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван розповів, що президент США Джо Байден вирішив терміново зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну.

Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Особливий статус Донбасу: як його бачать Україна й Росія та чи буде знайдено компроміс Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Єрмак заявив, що подолав COVID-19 за три дні. Це реально, чи нас знову хтось обдурив? Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 28-31 січня 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
12 лютого. Микола Гоголь. Рівно 170 років знаменитий письменник припустився непоправної помилки: випадково чи навмисне спалив рукопис другого тома свого твору “Мертві душі”...
Історія дня - за хвилину
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування КМІС, 28 - 31 січня 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

244 974

захворіло за тиждень в Україні

+3%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти