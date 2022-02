Велика евакуація: п'ять країн попередили про від'їзд своїх дипломатів з України

11 лютого президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну. За його словами, американські громадяни "мають виїхати негайно".

Крім цього, Джо Байден, як повідомляє The Guardian, у телефонній розмові з керівництвом Європейського Союзу та НАТО заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну.

Після цього, як зазначило видання, за кілька хвилин після дзвінка президента США Джо Байдена, Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало британських громадян в Україні "виїхати негайно комерційними засобасми, доки вони залишаються доступними". Також деякі країни почали заявляти про виїзд своїх дипломатів із України.

18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати. У статті наголошується, що до Москви 5 січня виїхали 18 людей, здебільшого – це діти та дружини дипломатів російського посольства в Києві. Крім того, найближчими днями Київ та Львів покинуть ще близько 30 членів сімей російських дипломатів.

При цьому речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що Росія не інформувала Україну про відкликання співробітників посольства в Москву. За його словами, також не надходила інформація від інших посольств щодо намірів евакуювати своїх співробітників. МЗС РФ також спростувало інформацію про висилку своїх співробітників, повідомивши, що посольство Росії в Києві працює у штатному режимі.

24 січня ВВС писало, що Велика Британія почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення. Офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії.

Також 24 січня МЗС України офіційно заявило, що станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС про наміри евакуювати членів сімей та частину співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

11 лютого Ізраїль порекомендував своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України.

У заяві МЗС йдеться, що у зв'язку з погіршенням ситуації з Україною, МЗС рекомендує ізраїльським громадянам, які проживають у країні, розглянути доцільність перебування в країні та "у жодному разі не наближатися до гарячих точок".

Також РІА Новини, посилаючись на власне джерело, повідомили, що російські дипломати та співробітники консульств почали виїжджати з України. У МЗС РФ поки що офіційно не підтвердили цю інформацію.

За даними джерела, в Україні нібито виникли складнощі із записом на прийом до посольства Росії.

При цьому джерела "Сьогодні" у Держприкордонслужбі та РНБО підтвердили, що мають у своєму розпорядженні інформацію про те, що найближчим часом не виключено виїзд російських дипломатів та членів їхніх сімей. Однак вони зазначають, що "станом на цю хвилину" дані про те, що співробітники консульств РФ почали покидати Україну, відсутні.

Деякі країни заявили, що дипломати залишаться в Україні. Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 28 січня повідомила , що співробітники посольства ФРН поки що залишатимуться у Києві.

Своєю чергою, посольство США заявило, що проведе евакуацію частини дипломатів з України, проте йдеться про співробітників, які "не обіймають критично важливих посад".

Посол Британії Мелінда Сіммонс заявила , що залишається у Києві та продовжить працювати тут з основною командою. При цьому посольство продовжує роботу.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас також заявив, що залишається у Києві.

Since the fake news which started from https://t.co/MNi38gkgc6 is still spreading, I repeat:



I am in Kyiv and am staying here.



.