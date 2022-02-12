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Російські дипломати тікають із України? "Сьогодні" дізнались подробиці

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12 лютого, 12:15
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Російська Федерація продовжує нагнітати ситуацію
Посольство Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Посольство Росії. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що співробітники російської дипмісії залишають Україну . "Сьогодні" розібралися у ситуації.

Наші джерела в Держприкордонслужбі та РНБО підтвердили, що мають інформацію про те, що найближчим часом не виключено виїзд російських дипломатів і членів їхніх сімей. Проте вони зазначають, що "станом на цю хвилину" даних про те, що співробітники консульств РФ почали залишати Україну, немає.

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Також повідомляється, що частина сімей могла все ж таки виїхати, враховуючи, що була заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова про це.

Загроза вторгнення РФ

Читайте у нашому матеріалі, чи розпочнеться ядерна війна між РФ і США і чи готовий до неї Путін.

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