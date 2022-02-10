"Ракети долетять за 5 хвилин": чи розпочнеться ядерна війна між РФ і США і чи готовий до неї Путін

Через 50 років після Карибської кризи РФ і США знову опинилися на межі ядерної війни

США та Росія можуть зробити ядерні атаки малої потужності. Фото: колаж "Сьогодні"

Що виникло через концентрацію російських військ біля кордонів України напруга у відносинах Москви та Вашингтона викликало не лише загрозу третьої світової війни, а й ймовірність глобального ядерного протистояння . Чи готові Росія та США розв'язати ядерну війну і чи буде у ній переможець?

Ракети можуть долетіти до Москви за 5 хвилин.

На тлі кризи у відносинах Росії та США через конфлікт із Україною та її зближенням з НАТО значно збільшився ризик бойового зіткнення двох країн. Президента РФ Володимира Путіна турбують системи протиракетної оборони США, які розміщені у Європі. Як заявив російський лідер, якщо ракетні комплекси США та НАТО з'являться в Україні , то їхній підлітковий час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5.

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"Для нас це найсерйозніший виклик" , – сказав Путін, пригрозивши НАТО, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживе у відповідь "адекватні військово-технічні заходи". При цьому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що Кремль не виключає розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Володимир Путін: "Підлітний час до Москви скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5" / Фото: kremlin.ru

Кандидат політичних наук, голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж вважає, якщо Путін почне ядерну війну, то Росія не впорається із ракетами НАТО. Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24 .

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"Це всі вигадки путінські про підлітковий час 5-7 хвилин. Від країн Балтії така сама відстань до Москви, з іншого боку, якщо почнеться ядерна війна і, наприклад, Росія її спровокує, то її протиракетна оборона не впорається з цим масивом ракет з ядерними. зарядами, які можуть знищити РФ. І коли саме прилетить через 5 хвилин або через 15 хвилин – немає жодного значення" – сказав Джердж.

Сергій Джердж. Фото: скріншот

Росія націлила на Київ "Іскандери"

Екс-заступник голови Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко , який займався темою ППО у керівництві Повітряних сил у 2006-2010 роках, зазначає, що Росія розмістила бригаду ракетних комплексів "Іскандер" неподалік українських кордонів. Вони поставлені та висунуті так, щоб мати можливість накрити Київ. Зокрема, "Іскандери" розгорнуті у Калінінградській області РФ, у низці інших регіонів країни, а також в окупованому Криму.

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"Бригада "Іскандерів" може дати одномоментний залп 300 ракетами – по Києву та іншим важливим об'єктам", – каже "Сегодня" Романенко.

У той же час генерал зазначає, що у разі ракетного удару по Україні або іншій країні Європи, Росія ризикує викликати вогонь у відповідь з боку Заходу і, в першу чергу, від США.

Ігор Романенко: "Бригада "Іскандерів" може дати одномоментний залп 300 ракетами – по Києву та іншим важливим об'єктам" / Фото: Facebook

Яка ядерна зброя має РФ і США

За даними МЗС Росії , станом на 2021 рік, сумарна кількість стратегічних наступальних озброєнь становила:

Росія:

517 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на суші, на підводних човнах та важких бомбардувальниках;

1456 одиниць боєзарядів для розгорнутих МБР;

767 нерозгорнутих ракет та бомбардувальників.

США:

651 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на суші, на підводних човнах та важких бомбардувальниках;

1357 боєзарядів для розгорнутих МБР;

800 нерозгорнутих ракет та бомбардувальників.

У МЗС РФ також зазначили, що договір про заходи щодо скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, підписаний Росією та США у 2010 році, передбачає, що країни можуть мати 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів та важких бомбардувальників, а також 1 55 боєзарядів для них. Крім того, на озброєнні армій РФ та США можуть бути 800 розгорнутих та нерозгорнутих пускових установок.

Росія та США можуть мати по 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет. Фото: anna-news.info

Перевага США та ядерний щит Росії часів СРСР

Військовий експерт Сергій Грабський зазначає, що ядерний щит Росії закладався ще за часів СРСР.

"Уся ця ще радянська зброя була зроблена у 60-70 роках минулого століття. Деяка модернізація була у 80-х. Економічна можливість Росії з виробництва нової ядерної зброї давно себе вичерпала", – каже "Сьогодні" Грабський.

Сергій Грабський: "Економічна можливість Росії з виробництва нової ядерної зброї давно себе вичерпала" / Фото: Facebook

Експерт наголошує, що ситуація зі звичайною зброєю армії РФ приблизно така сама.

"Понад 50 років у РФ не відбувалося серйозного оновлення озброєння. Сьогодні збройні сили США мають перевагу не тільки в сучасній зброї, а й у кількості військ та військової техніки. Оборонний бюджет США в 6 разів більший за російський. У США – 13 246 бойових літаків ( дані довідника World Air Forces 2022 – Ред.), у Росії – 4173 і всі з часів СРСР.Авіаносців у Америки – 11, у Росії – один "Кузя" ("Адмірал Кузнєцов" – Ред.) і той на ремонті. США технологічно відірвалася від Росії далеко вперед, РФ навіть не має системи ППО на кшталт "Залізного бані", – говорить Грабський.

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Фото: zen.yandex.ru

Експерт упевнений, що з такою різницею у військовому потенціалі ядерної війни побоюватися не варто.

"США та їхні західні союзники мають потужні військові інструменти, що дозволяють їм перемогти у війні з Росією без використання ядерної зброї", – каже Грабський.

Можливі ядерні удари малої потужності

В той же час військовий експерт Олег Жданов не виключає саму можливість ядерної війни.

"Під час ядерної війни необов'язково знищувати все людство. Можна завдавати точкових ударів малої потужності, не використовуючи мегатонні ракети", – пояснює нам Жданов, додаючи, що теоретично РФ і США можуть зробити такі атаки.

Які будуть наслідки

На думку Жданова, у разі точкових ударів постраждають певні міста.

"Відбудеться зараження місцевості . Після вибуху малої потужності (5-6 кілотон) радіонукліди потраплять в атмосферу і опустяться в грунт. Через 25-30 років природа відновиться, радіаційний фон та верхні шари ґрунту прийдуть у нормальний стан. Людям, які потрапили в зону обстрілу, доведеться або ховатися в бетонних бункерах або мігрувати до безпечних міст і країн, проте серед постраждалих почне поширюватися променева хвороба та онкологічні захворювання", – каже Жданов.

Олег Жданов: "Під час ядерної війни необов'язково знищувати все людство" / Фото: Facebook

Чи буде ядерна війна

На думку експерта, ймовірність того, що між РФ і США почнеться ядерна війна все ж таки вкрай низька.

"Насамперед війна не потрібна Путіну. Він розуміє, що Росія в цій битві програє. За носіями ядерних ракет РФ випереджає США, але за кількістю боєзарядів – поступається. Саме тому Путін постійно закликає Захід до роззброєння. Росія не в змозі перемогти у цій війні. Сьогодні велику небезпеку становлять менш розвинені країни. Ризик використання ядерної зброї Індією, Пакистаном чи Іраном набагато вищий, ніж Росією чи Америкою", – резюмував Жданов.

"Карибська криза" та договір про ядерне роззброєння

Нагадаємо, серйозна небезпека виникнення ядерної війни існувала у жовтні 1962 року, під час так званої "Карибської кризи", коли СРСР встановив на Кубі ядерні ракети. Світ опинився на волосині від катастрофи, коли командир радянського підводного човна наказав випустити по кораблях США, що оточили, торпеду з ядерною боєголовкою, але в останній момент його зупинив старший за званням офіцер. Після інциденту перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов вирішив піти на деескалацію конфлікту

У листопаді 1985 року у Женеві президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов провели саміт з ядерного роззброєння. За підсумками зустрічі Горбачов назвав Рейгана "динозавром", а президент США заявив, що лідер СРСР – "твердолобий більшовик". Тим не менше, в історію цей саміт увійшов як початок кінця "холодної війни", а США і СРСР вперше запевнили один одного, що не прагнутимуть військового панування.

"Ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися. Це – критерій для майбутнього" , – заявили тоді політики у спільній декларації.

Михайло Горбачов та Рональд Рейган під час підписання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності / Фото: ТАСС

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що США провели військові навчання на базі Стратегічного командування Збройних сил у Небрасці, під час яких відпрацьовувався сценарій атаки ядерною зброєю Росією об'єкта НАТО у Європі.

Також ми писали про те, що вчені змоделювали наслідки ядерної війни для Землі.