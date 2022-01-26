Евакуація посольств, скасування авіарейсів та озброєння НАТО: чи є привід для паніки в Україні

Ситуація насторожує. До чого насправді готується Захід в Україні?

Через загрозу вторгнення РФ з України евакуювали дипломатів, а НАТО зміцнює свої позиції. Фото: колаж "Сьогодні"

США, Велика Британія та Австралія почали евакуювати своїх дипломатів з України, німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про відміну рейсів до Києва, НАТО стягує війська до Східної Європи та активно озброює українську армію. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи Захід готується до війни Росії з Україною, чи все, що відбувається – стандартні заходи безпеки.

Евакуація

США, Велика Британія та Австралія евакуювали з України низку співробітників своїх посольств у Києві, а також членів їхніх родин. Відповідні розпорядження опубліковано на сайтах державних органів цих країн.

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Зазначається, що від'їзд дипломатів та їхніх родичів санкціоновано через загрозу воєнних дій з боку Росії. До того ж, громадянам рекомендується відмовитися від поїздок до України, оскільки у разі бойових дій зможуть виникнути труднощі з їхньою евакуацією.

Водночас посольства не закриваються й продовжують працювати у штатному режимі.

Держдепартамент США розпорядився евакуювати деяких працівників посольства у Києві. Фото: novynarnia.com

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Що кажуть у МЗС України

У Міністерство закордонних справ України зазначили, що поважають право іноземних держав на безпеку своїх дипломатів, проте вважають такий крок передчасним та проявом надмірної обережності.

"Кардинальних змін у ситуації з безпекою не відбулося: загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля держкордону почалося ще у квітні минулого року", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Олег Ніколенко: "Евакуація дипломатів – передчасний крок" / Фото: Facebook

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У ЄС закликають не панікувати

Передчасними заходами вважають евакуацію дипломатів і в Європейському Союзі. Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми не знаємо про жодну особливу причину для цього. Ми не маємо драматизувати, оскільки переговори тривають. Я не думаю, що ми маємо залишати Україну", – сказав Боррель журналістам.

Жозеп Боррель: "Ми не маємо драматизувати, оскільки переговори продовжуються". Фото: europarl.europa.eu

Посол Естонії в Україні Каімо Кууск також заявив, що країна не евакуюватиме своїх працівників з Києва. За його словами, в Україні спокійно і немає жодної паніки через можливу атаку Росії.

"Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день. Не треба дозволяти себе залякувати. Це і є мета Москви" – сказав Кууск.

Каймо Кууск: "Не потрібно дозволяти себе залякувати. Це і є мета Москви" Фото: investigator.org.ua

Командувач ООС назвав дату вторгнення

А командувач Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі генерал-лейтенант Олександр Павлюк налаштований менш оптимістично і навіть назвав ймовірну дату вторгнення в Україну.

"Росія може розпочати атаку 20 лютого, коли закінчаться зимові Олімпійські ігри та спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість – 2022", – заявив Павлюк в інтерв'ю британській газеті The Times.

На думку Павлюка, Кремль зосередить удари по південному сходу країни, щоб завдати максимальних збитків військовому та промисловому потенціалу країни, а також спробує відсікти її від Чорного моря. Російське вторгнення, за його словами, загрожує Харкову, Дніпру та Одесі.

Олександр Павлюк: "Росія може розпочати атаку 20 лютого". Фото: скріншот

НАТО посилює військову присутність у Східній Європі

У НАТО також серйозно поставилися до загрози вторгнення і вирішили зміцнити свої сили у Східній Європі.

Так, найближчим часом:

Данія відправить фрегат у Балтійське море та 4 винищувачі до Литви;

Іспанія відправляє кораблі та винищувачі до Болгарії;

Франція готова направити війська до Румунії;

Нідерланди відправлять 2 винищувачі до Болгарії та переведуть 1 корабель та наземні підрозділи до резервів сил реагування НАТО.

ВСУ отримають більше зброї

До того ж, Захід збільшив військову допомогу Україні. Зокрема:

США та Велика Британія вже відправили до Києва великі партії зброї.

Естонія планує надіслати до України партію протитанкових ракетних комплексів FGM-148;

Латвія та Литва відправлять до Києва ПЗРК FIM-92 Stinger;

Нідерланди планують надіслати партію стрілецької зброї;

Чехія може надіслати партію 152-міліметрових артилерійських снарядів;

Естонія пообіцяла надати Україні 122-міліметрові польові знаряддя.

Зброя союзників не становить загрози для Росії, а призначена для самооборони України. Фото: колаж "Сьогодні"

Загроза потенційна чи реальна

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає загрозу вторгнення Росії абсолютно реальною.

"Перекидання військ говорить про те, що країни НАТО готуються до вторгнення РФ в Україну та зміцнюють свої позиції. Евакуація дипломатів, скасування авіарейсів (німецька авіакомпанія Lufthansa переносить всі свої нічні рейси до Києва – Ред.), все це свідчить про серйозні побоювання Заходу", – каже "Сьогодні" Романенко.

Ігор Романенко: "Перекидання військ говорить про те, що країни НАТО готуються до вторгнення РФ до України" / Фото: Facebook

Військовий експерт Олег Старіков називає те, що відбувається інформаційним забезпеченням майбутнього театру військових дій.

"Такі дії посольств насторожують. Складається враження, що західні розвідки мають певну інформацію, яку нам не розголошують. Однозначно сказати зараз, чи потенційна загроза переросла в реальну, не можна, але, судячи з зовнішніх ознак, це цілком можливо", – каже нам Старіков.

На думку експерта, керівництву ЗСУ необхідно привести армійські підрозділи у максимальну готовність, провести заходи щодо стратегічного та оперативного маскування військ, а також польові навчання.

"Ми маємо бути готовими на випадок, якщо найгірші припущення виправдаються", – каже Старіков.

З ним погоджується Романенко.

"Необхідно підходити до загрози розумно та без паніки", – сказав генерал-лейтенант.

Олег Старіков: "Такі дії посольств насторожують" / Фото: Facebook

Чи нападе Росія на Україну

Водночас політолог Ігор Петренко вважає, що підстав для серйозних побоювань немає.

"Всі посольства працюють. Евакуювати будуть лише частину персоналу та їхніх родин. Це стандартна протокольна процедура за потенційної загрози військового конфлікту. Не варто шукати тривожних сигналів", – каже нам експерт.

Політолог упевнений, що найближчим часом Росія не нападе на Україну.

"У разі війни з Києвом, на Москву чекають серйозні наслідки. Європа підтримала США. Санкції об'єднаного Заходу завдадуть нищівного удару по економіці РФ. Путін на це не піде", – резюмував Петренко.

Ігор Петренко: "Це стандартна протокольна процедура. Не варто шукати тривожних сигналів" / Фото: Facebook

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня, у Женеві відбулася зустрічдержсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Головною темою переговорів був проєкт договору, представлений Росією щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ і НАТО, а також тема агресії Москви проти України. Сайт "Сьогодні" з'ясував, про що розмовляли дипломати та чи змогли сторони досягти консенсусу.

Раніше ми повідомляли, що Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. У Мережі опублікована карта місць дислокації російських військ.