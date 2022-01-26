Эвакуация посольств, отмена авиарейсов и вооружение НАТО: есть ли повод для паники в Украине

Ситуация настораживает. К чему на самом деле готовится Запад в Украине?

Из-за угрозы вторжения РФ из Украины эвакуируют дипломатов, а НАТО укрепляет свои позиции. Фото: коллаж "Сегодня"

США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины, немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о отмене рейсов в Киев, НАТО стягивает войска в Восточную Европу и активно вооружает украинскую армию. Сайт "Сегодня" выяснил, готовится ли Запад к войне России с Украиной или все происходящее – стандартные меры безопасности.

Эвакуация

США, Великобритания и Австралия эвакуируют из Украины ряд сотрудников своих посольств в Киеве, а также членов их семей. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайтах государственных органов этих стран.

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Отмечается, что отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину, так как в случае боевых действий, смогут возникнуть сложности с их эвакуацией.

В то же время посольства не закрываются и продолжают работать в штатном режиме.

Госдепартамент США распорядился эвакуировать некоторых сотрудников посольства в Киеве. Фото: novynarnia.com

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Что говорят в МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечения безопасности своих дипломатов, но считают такой шаг преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.

"Кардинальных изменений в ситуации с безопасностью не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у госграницы началось еще в апреле прошлого года", – заявил спикер МИД Олег Николенко.

Олег Николенко: "Эвакуация дипломатов – преждевременный шаг" / Фото: Facebook

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В ЕС призывают не паниковать

Преждевременными мерами считают эвакуацию дипломатов и в Европейском союзе. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Мы не знаем ни о какой особой причине для этого. Мы не должны драматизировать, поскольку переговоры продолжаются. Я не думаю, что мы должны покидать Украину", – сказал Боррель журналистам.

Жозеп Боррель: "Мы не должны драматизировать, поскольку переговоры продолжаются". Фото: europarl.europa.eu

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск так же заявил, что страна не будет эвакуировать своих работников из Киева. По его словам, в Украине спокойно и нет никакой паники из-за возможной атаки России.

"Недавно прогуливался по Майдану и услышал там даже эстонскую речь. Обычный выходной день. Не нужно позволять себя запугивать. Это и есть цель Москвы", – сказал Кууск.

Каймо Кууск : "Не нужно позволять себя запугивать. Это и есть цель Москвы". Фото: investigator.org.ua

Командующий ООС назвал дату вторжения

А вот командующий Операцией объединенных сил (ООС) на Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк настроен менее оптимистично и даже назвал предполагаемую дату вторжения в Украину.

"Россия может начать атаку 20 февраля, когда закончатся зимние Олимпийские игры и совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022", – заявил Павлюк в интервью британской газете The Times.

По мнению Павлюка, Кремль сосредоточит удары по юго-востоку страны, чтобы нанести максимальный ущерб военному и промышленному потенциалу страны, а также попытается отсечь ее от Черного моря. Российское вторжение, по его словам, угрожает Харькову, Днепру и Одессе.

Александр Павлюк: "Россия может начать атаку 20 февраля". Фото: скриншот

НАТО усиливает военное присутствие в Восточной Европе

В НАТО также всерьез отнеслись к угрозе вторжения и решили укрепить свои силы в Восточной Европе.

Так, в ближайшее время:

Дания отправит фрегат в Балтийское море и 4 истребителя в Литву;

Испания отправляет корабли и истребители в Болгарию;

Франция готова направить войска в Румынию;

Нидерланды отправят 2 истребителя в Болгарию и переведут 1 корабль и наземные подразделения к резервам сил реагирования НАТО.

ВСУ получат больше оружия

Кроме того, Запад увеличил военную помощь Украине. В частности:

США и Великобритания уже отправили в Киев крупные партии оружия.

Эстония планирует отправить в Украину партию противотанковых ракетных комплексов FGM-148;

Латвия и Литва отправят в Киев ПЗРК FIM-92 Stinger;

Нидерланды планируют отправить партию стрелкового оружия;

Чехия может отправить партию 152-миллиметровых артиллерийских снарядов;

Эстония пообещала предоставить Украине 122-миллиметровые полевые орудия.

Оружие союзников не представляет угрозу для России, а предназначено для самообороны Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Угроза потенциальная или реальная

Бывший замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает угрозу вторжения России абсолютно реальной.

"Переброска войск говорит о том, что страны НАТО готовятся к вторжению РФ в Украину и укрепляют свои позиции. Эвакуация дипломатов, отмена авиарейсов (немецкая авиакомпания Lufthansa переносит все свои ночные рейсы в Киев – ред.), все это свидетельствует о серьезных опасениях Запада", – говорит "Сегодня" Романенко.

Игорь Романенко: "Переброска войск говорит о том, что страны НАТО готовятся к вторжению РФ в Украину" / Фото: Facebook

Военный эксперт Олег Стариков называет происходящее информационным обеспечением будущего театра военных действий.

"Такие действия посольств настораживают. Создается впечатление, что западные разведки владеют некой информацией, которую нам не разглашают. Однозначно сказать сейчас, переросла ли потенциальная угроза в реальную, нельзя, но, судя по внешним признакам, это вполне возможно", – говорит нам Стариков.

По мнению эксперта, руководству ВСУ необходимо привести армейские подразделения в максимальную готовность, провести мероприятия по стратегической и оперативной маскировке войск, а также полевые учения.

"Мы должны быть готовыми на случай, если самые худшие предположения оправдаются", – говорит Стариков.

С ним соглашается Романенко.

"Необходимо подходить к угрозе разумно и без паники", – сказал генерал-лейтенант.

Олег Стариков: "Такие действия посольств настораживают" / Фото: Facebook

Нападет ли Россия на Украину

В то же время политолог Игорь Петренко считает, что повода для серьезных опасений нет.

"Все посольства работают. Эвакуировать будут лишь часть персонала и их семей. Это стандартная протокольная процедура при потенциальной угрозе военного конфликта. Не стоит здесь искать тревожных сигналов", – говорит нам эксперт.

Политолог уверен, что в ближайшее время Россия не нападет на Украину.

"В случае войны с Киевом, Москву ждут серьезные последствия. Европа уже поддержала США. Санкции объединенного Запада нанесут сокрушительный удар по экономике РФ. Путин на это не пойдет", – резюмировал Петренко.

Игорь Петренко: "Это стандартная протокольная процедура. Не стоит здесь искать тревожных сигналов" / Фото: Facebook

Напомним, в пятницу, 21 января, в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Главной темой переговоров был проект договора, представленный Россией о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО, а также тема агрессии Москвы против Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, о чем говорили дипломаты и смогли ли стороны достичь консенсуса.

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