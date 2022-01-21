"США представляют единый западный фронт". Чего ждать Украине от встречи Блинкена и Лаврова в Женеве

Напав на Украину, Россия настроит против себя самые сильные страны Большой семерки

В Женеве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 21 января, в 12:00, в Женеве прошла встречагоссекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Основной темой переговоров стал проект договора, представленный Россией о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО. Сайт "Сегодня" выяснил, как пройдут переговоры и чего от них стоит ждать Украине.

Попытка снизить напряженность

Накануне встречи госсекретарь США заявил, что переговоры с Лавровым в Женеве – это "дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины". В то же время Блинкен предупредил, что если Россия нападет на Украину, ее дальнейшие переговоры с Западом о вопросах безопасности будут невозможны.

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"Возможность работать с США и нашими союзниками и партнерами в Европе для того, чтобы определить будущее и нашу общую безопасность, будет сведена на нет в случае российской агрессии против Украины", – заявил глава Госдепа журналистам в Берлине, куда прибыл 20 января на встречу с министрами иностранных дел Германии и Франции для обсуждения украинского вопроса.

Энтони Блинкен: "Переговоры с Лавровым – это "дипломатическая попытка снизить напряженность". Фото: ua.news

Блинкен также выразил надежду, что переговоры приведут к возвращению российской армии от границ Украины в места постоянной дислокации.

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"Миру не нужен новый конфликт в условиях пандемии COVID-19 и угрозы климатических изменений. Мы можем улучшить наше взаимопонимание, и это выведет нас из кризиса в ближайшие недели", – сказал он, добавив, что в противном случае агрессия против Украины приведет к тому, на что "жалуется" Москва – к укреплению НАТО.

Политик также обратился к мировому сообществу.

"Правительства и граждане во всем мире должны заботиться о том, что происходит в Украине. Это не отдаленный региональный конфликт и не очередной пример травли со стороны России. Принципы, поставленные на карту, сделали мир более безопасным и стабильным на протяжении десятилетий", – написал Блинкен на своей странице в Twitter.

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Европа поддержала США

Политолог Петр Бурковский отмечает, что 19 января во время пресс-конференции об итого первого года управления страной, президент США заявил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину, Запад ответит жесткими экономическими санкциями.

"Байден дал понять, что по данному вопросу достигнута договоренность с Европой и введение санкций против России поддержат Германия, Франция и Великобритания. Заявление Блинкена можно рассматривать в контексте слов Байдена. Россия, сделав агрессивный шаг, настроит против себя самые сильные страны Большой семерки. И на переговорах в Женеве США будут представителем единого западного фронта", – говорит "Сегодня" Бурковский.

Энтони Блинкен рассказал о переговорах в Берлине. Коллаж "Сегодня"

По словам эксперта, в случае войны Россий с Украиной, Запад не только введет санкции против Москвы, но и увеличит поставки Украине оружия.

"Кроме того, США усилит свое присутствие в балтийских странах, Польше и Румынии, чтобы обеспечить безопасность тем странам, которые не в состоянии сами себя защитить. К слову, США уже провели переговоры с Финляндией о возможном вступлении страны в НАТО. Фины пока не планируют присоединяться к Альянсу, но Путин, вторгнувшись в Украину их к этому подтолкнет", – говорит Бурковский.

По его словам, такой сценарий возможен и об этом свидетельствует тезис Блинкена о том, что агрессия против Украины приведет к укреплению НАТО.

Чего ждать от встречи в Женеве

По мнению Бурковского, от переговоров Блинкена и Лаврова в Женеве не стоит ожидать особых подвижек. Точку в решении украинского вопроса они не поставят.

"Лавров – это мальчик на посылках, динамик, ретранслирующий голос Путина. Российские дипломаты, в том числе и глава МИД не уполномочены в принятии таких важных политических решений. У Лаврова есть четкие инструкции, что говорить, но нет свободы действий. Лишь начертанные красные линии президента и заготовленные тексты. А вот Блинкену Байден доверил брать инициативу и лично решать вопросы", – говорит нам политолог.

Петр Бурковский: "США представляют единый западный фронт"

О малой вероятности успешности переговоров заявил и госсекретарь США.

"Мы настроены решать проблемы с Россией мирным путем, но не ждем больших результатов от переговоров", – сказал Блинкен журналистам.

Аналогичный комментарий дал представителям СМИ и глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы не ждем прорывов от встречи с Блинкеном, но ждем ответов", – сказал он.

Сергей Лавров: "Мы не ждем прорывов от встречи с Блинкеном, но ждем ответов" / Фото: ТАСС

Политолог Бурковский уверен, что переговоры в Женеве будет технической встречей.

"США хотят "прощупать" Россию. Понять, осознает ли Кремль всю серьезность ситуации. Готова ли Москва идти на конфронтацию и попасть под санкции или все же склонна пойти на уступки и деэскалацию конфликта. Не исключаю, что эти переговоры станут подготовкой к новой встрече Байдена и Путина, на которой главы государств уже будут решать вопрос по существу", – говорит Бурковский.

Будет ли война

Политолог Владимир Воля считает, что Россия понимает, какие экономические и политические последствия ее ждут в случае военного вторжения в Украину, поэтому, вероятнее всего, Кремль пойдет на уступки, но все же может получить некие бонусы.

"Риск полномасштабной войны России и Украины минимален. Россия не хочет ссориться с США, Европой, Турцией, поэтому вторжение вряд ли произойдет, и Украина даже может ожидать некую деэскалацию конфликта и снижения напряженности на границе", – говорит Воля.

По его мнению, США уже пошли на ряд уступок.

"Например, Байден дал понять, что готов к переговорам о неразмещении ударных вооружений на территории Украины, а ее вступление в НАТО в ближайшем будущем не произойдет. Также Америка может согласиться с пунктами российского договора о безопасности, в котором говорится о прозрачности военных учений. Россия преподнесет это, как достижение и успех своей дипломатии", – подытожил Воля.

Владимир Воля: "Риск полномасштабной войны России и Украины минимален" / Фото: Facebook

Ранее состоялись уже три встречи по тематике гарантий безопасности: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января.

Как сообщал сайт "Сегодня", Энтони Блинкен прилетел в Киев с официальным визитом 19 января. Он рассказал, что отправиться в Украину его попросил президент США Джо Байден.

В ходе визита Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Обсуждали вопросы безопасности Украины перед угрозой агрессии России.

Госсекретарь США отметил, что доволен визитом в Украину. По его словам, США будут продолжать укреплять свои отношения с Украиной для сдерживания российской агрессии. После встреч в Киеве Блинкен отправился на переговоры в Берлин.