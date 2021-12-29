Все готовы к диалогу по НАТО. Какие требования Путина и что подготовили в ответ США

Москва повышает ставки, выставляя максимальные требования, и ждет реакцию Запада

Россия рассчитывает на продолжение диалога с США и НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия передала Соединенным Штатам Америки список требований по гарантиям безопасности и отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток. Сайт "Сегодня" выяснил, на чем настаивает Москва и примет ли Запад условия Кремля.

15 декабря президент России Владимир Путин в ходе видеконференции с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что проект соглашения России с США и НАТО передан помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, находящейся с визитом в Москве.

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Путин также заявил, что надеется на позитивную реакцию Вашингтона и НАТО, и РФ готова "немедленно начать переговоры по крайне важному вопросу".

Владимир Путин: "Россия готова немедленно начать переговоры по крайне важному вопросу" / Фото: kremlin.ru

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проект соглашения с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Согласно документу, Москва требует следующее:

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НАТО берет обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

НАТО не размещает дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года – до вхождения в Альянс стран бывшего Варшавского договора;

НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

Россия и НАТО не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы РФ и государств, состоящих с ней в военном союзе;

Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

Россия и Альянс не будут проводить в согласованной приграничной полосе учения и другие военные действия численностью свыше бригады;

Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников, не должны создавать угроз, обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.

Кроме того, в проекте соглашения России с США прописано следующее:

Москва и Вашингтон не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

РФ и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество;

стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, должны вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

стороны обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

стороны обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие.

Политолог Вадим Карасев уверен, что США и НАТО откажутся принимать требования России.

"Такое соглашение однозначно не подпишут. Выполнение данных требований Москвы перечеркнет статус США и НАТО, как гарантов обеспечения безопасности Запада", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Выполнение требований Москвы перечеркнет статус США и НАТО" / Фото: Facebook

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Политолог Владимир Воля отмечает, что Россия выставила максимальные требования, понимая, что США и НАТО не согласятся на ее условия.

"Список требований выглядит нереалистичным и нереализуемым, ведь НАТО никогда не откажется от расширения своей сферы влияния. Думаю, в Кремле это прекрасно понимают. Скорее документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России. Это попытка продемонстрировать гражданам РФ влиятельность России и опасность НАТО", – говорит "Сегодня" Воля.

Владимир Воля: "Документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

"Это игра на публику. На российскую публику. Путин играет мускулами и показывает россиянам – какая Москва сильная. Именно для этого МИД РФ и опубликовал документ. Такие переговоры между странами на высшем уровне всегда ведутся в режиме секретности. Шансы принятия соглашения Западом – нулевые", – уверен эксперт.

Игорь Петренко: "Шансы принятия соглашения Западом – нулевые" / Фото: Facebook

По мнению политологов, заведомо нереализуемые требования Москвы являются очередным шагом Кремля в рамках большой политической игры.

"Россия повышает ставки, выставляя максимальные требования. Москва поднимает свой авторитет в глазах россиян и провоцирует Вашингтон на реакцию, пусть даже негативную. Россия рассчитывает на продолжение диалога. Сегодня сложно предсказать, чем эта игра закончится – разрядкой или новым обострением", – подытожил Карасев.

Как отреагировали на Западе

В США ознакомились с предложениями России. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американская сторона не станет вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Европейского союза.

"Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность", – подчеркнула Псаки, уточнив, что указанные принципы включают в себя право суверенных государств самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.

Однако сама возможность обсуждения российских предложений Белым домом не отвергается.

"Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан: "Мы в принципе готовы к диалогу" / Фото: REUTERS

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Россия не может диктовать партнерам НАТО свою позицию, но страны Альянса обсудят предложения Москвы на следующей неделе.

"Мы должны решить напряженную ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Мы должны поговорить друг с другом, то есть обсудить предложения, выдвинутые Россией. Это правильно и важно", – сказала она.

Кристина Ламбрехт: "Россия не может диктовать партнерам НАТО свою позицию" / Фото: REUTERS

В самом НАТО отметили, что Альянс готов работать над усилением мер укрепления доверия, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности и отведет войска от границ Украины.

"Отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 стран НАТО. Мы решительно отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", – говорится в заявлении Альянса.

При этом НАТО выражает готовность к диалогу с Россией и предлагает провести новое заседание Совета Россия–НАТО.

" Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения, а мы готовы работать над мерами по укреплению доверия", – подчеркнул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг: "Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения" / Фото: Facebook

Что заявили в Украине

На предложение России отреагировали и в Министерстве иностранных дел Украины. Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Олег Николенко, лучшей гарантией безопасности со стороны РФ будет прекращение войны.

"Главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно свертывание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является наилучшей гарантией безопасности на континенте", – написал спикер МИД на своей странице в Facebook.

Украинское Министерство иностранных дел в очередной раз призвало Россию начать выполнение Минских договоренностей и решение Нормандского саммита с декабря 2019 года о прекращении огня, разведении войск, разминировании, разблокировании работы пунктов пропуска и проведении обмена пленными.

Олег Николенко: "Лучшей гарантии безопасности со стороны РФ будет прекращение войны" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 1 декабря в Кремле выразили обеспокоенность активизацией сотрудничества НАТО со странами, граничащими с Россией. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у дипломатов, потребовал от НАТО юридического документа, заверяющего, что Альянс не будет расширяться на восток.

В ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы они могли защищать себя в случае агрессии со стороны соседей.

Также мы информировали, что на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории.

Тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба отверг условие президента России, что Украина или Запад должны гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток.