Все готовы к диалогу по НАТО. Какие требования Путина и что подготовили в ответ США

Россия передала Соединенным Штатам Америки список требований по гарантиям безопасности и отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток. Сайт "Сегодня" выяснил, на чем настаивает Москва и примет ли Запад условия Кремля.
15 декабря президент России Владимир Путин в ходе видеконференции с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что проект соглашения России с США и НАТО передан помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, находящейся с визитом в Москве.
Путин также заявил, что надеется на позитивную реакцию Вашингтона и НАТО, и РФ готова "немедленно начать переговоры по крайне важному вопросу".
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17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проект соглашения с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Согласно документу, Москва требует следующее:
- НАТО берет обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
- НАТО не размещает дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года – до вхождения в Альянс стран бывшего Варшавского договора;
- НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- Россия и НАТО не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы РФ и государств, состоящих с ней в военном союзе;
- Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;
- Россия и Альянс не будут проводить в согласованной приграничной полосе учения и другие военные действия численностью свыше бригады;
- Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников, не должны создавать угроз, обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.
Кроме того, в проекте соглашения России с США прописано следующее:
- Москва и Вашингтон не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
- РФ и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
- США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество;
- стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, должны вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- стороны обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
- стороны обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие.
Политолог Вадим Карасев уверен, что США и НАТО откажутся принимать требования России.
"Такое соглашение однозначно не подпишут. Выполнение данных требований Москвы перечеркнет статус США и НАТО, как гарантов обеспечения безопасности Запада", – говорит "Сегодня" Карасев.
Политолог Владимир Воля отмечает, что Россия выставила максимальные требования, понимая, что США и НАТО не согласятся на ее условия.
"Список требований выглядит нереалистичным и нереализуемым, ведь НАТО никогда не откажется от расширения своей сферы влияния. Думаю, в Кремле это прекрасно понимают. Скорее документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России. Это попытка продемонстрировать гражданам РФ влиятельность России и опасность НАТО", – говорит "Сегодня" Воля.
С ним соглашается политолог Игорь Петренко.
"Это игра на публику. На российскую публику. Путин играет мускулами и показывает россиянам – какая Москва сильная. Именно для этого МИД РФ и опубликовал документ. Такие переговоры между странами на высшем уровне всегда ведутся в режиме секретности. Шансы принятия соглашения Западом – нулевые", – уверен эксперт.
По мнению политологов, заведомо нереализуемые требования Москвы являются очередным шагом Кремля в рамках большой политической игры.
"Россия повышает ставки, выставляя максимальные требования. Москва поднимает свой авторитет в глазах россиян и провоцирует Вашингтон на реакцию, пусть даже негативную. Россия рассчитывает на продолжение диалога. Сегодня сложно предсказать, чем эта игра закончится – разрядкой или новым обострением", – подытожил Карасев.
Как отреагировали на Западе
В США ознакомились с предложениями России. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американская сторона не станет вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Европейского союза.
"Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность", – подчеркнула Псаки, уточнив, что указанные принципы включают в себя право суверенных государств самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.
Однако сама возможность обсуждения российских предложений Белым домом не отвергается.
"Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Россия не может диктовать партнерам НАТО свою позицию, но страны Альянса обсудят предложения Москвы на следующей неделе.
"Мы должны решить напряженную ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Мы должны поговорить друг с другом, то есть обсудить предложения, выдвинутые Россией. Это правильно и важно", – сказала она.
В самом НАТО отметили, что Альянс готов работать над усилением мер укрепления доверия, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности и отведет войска от границ Украины.
"Отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 стран НАТО. Мы решительно отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", – говорится в заявлении Альянса.
При этом НАТО выражает готовность к диалогу с Россией и предлагает провести новое заседание Совета Россия–НАТО.
" Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения, а мы готовы работать над мерами по укреплению доверия", – подчеркнул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Что заявили в Украине
На предложение России отреагировали и в Министерстве иностранных дел Украины. Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Олег Николенко, лучшей гарантией безопасности со стороны РФ будет прекращение войны.
"Главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно свертывание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является наилучшей гарантией безопасности на континенте", – написал спикер МИД на своей странице в Facebook.
Украинское Министерство иностранных дел в очередной раз призвало Россию начать выполнение Минских договоренностей и решение Нормандского саммита с декабря 2019 года о прекращении огня, разведении войск, разминировании, разблокировании работы пунктов пропуска и проведении обмена пленными.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 1 декабря в Кремле выразили обеспокоенность активизацией сотрудничества НАТО со странами, граничащими с Россией. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у дипломатов, потребовал от НАТО юридического документа, заверяющего, что Альянс не будет расширяться на восток.
В ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы они могли защищать себя в случае агрессии со стороны соседей.
Также мы информировали, что на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории.
Тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба отверг условие президента России, что Украина или Запад должны гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток.