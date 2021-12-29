Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Власть Подробности

Все готовы к диалогу по НАТО. Какие требования Путина и что подготовили в ответ США

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
29 декабря, 06:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Москва повышает ставки, выставляя максимальные требования, и ждет реакцию Запада
Россия рассчитывает на продолжение диалога с США и НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия рассчитывает на продолжение диалога с США и НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия передала Соединенным Штатам Америки список требований по гарантиям безопасности и отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток. Сайт "Сегодня" выяснил, на чем настаивает Москва и примет ли Запад условия Кремля.

15 декабря президент России Владимир Путин в ходе видеконференции с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что проект соглашения России с США и НАТО передан помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, находящейся с визитом в Москве.

Реклама

Путин также заявил, что надеется на позитивную реакцию Вашингтона и НАТО, и РФ готова "немедленно начать переговоры по крайне важному вопросу".

Владимир Путин: "Россия готова немедленно начать переговоры по крайне важному вопросу"
Владимир Путин: "Россия готова немедленно начать переговоры по крайне важному вопросу" / Фото: kremlin.ru

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проект соглашения с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Согласно документу, Москва требует следующее:

Реклама
  • НАТО берет обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.
  • НАТО не размещает дополнительные силы и вооружения за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года – до вхождения в Альянс стран бывшего Варшавского договора;
  • НАТО отказывается от ведения любой военной деятельности в Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
  • Россия и НАТО не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы РФ и государств, состоящих с ней в военном союзе;
  • Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;
  • Россия и Альянс не будут проводить в согласованной приграничной полосе учения и другие военные действия численностью свыше бригады;
  • Россия и НАТО не рассматривают друг друга в качестве противников, не должны создавать угроз, обязуются мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы.

Кроме того, в проекте соглашения России с США прописано следующее:

  • Москва и Вашингтон не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
  • РФ и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;
  • США обязуются не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество;
  • стороны обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом, должны вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
  • стороны обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
  • стороны обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие.

Политолог Вадим Карасев уверен, что США и НАТО откажутся принимать требования России.

"Такое соглашение однозначно не подпишут. Выполнение данных требований Москвы перечеркнет статус США и НАТО, как гарантов обеспечения безопасности Запада", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Выполнение требований Москвы перечеркнет статус США и НАТО"
Вадим Карасев: "Выполнение требований Москвы перечеркнет статус США и НАТО" / Фото: Facebook

Реклама

Политолог Владимир Воля отмечает, что Россия выставила максимальные требования, понимая, что США и НАТО не согласятся на ее условия.

"Список требований выглядит нереалистичным и нереализуемым, ведь НАТО никогда не откажется от расширения своей сферы влияния. Думаю, в Кремле это прекрасно понимают. Скорее документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России. Это попытка продемонстрировать гражданам РФ влиятельность России и опасность НАТО", – говорит "Сегодня" Воля.

Владимир Воля: "Документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России"
Владимир Воля: "Документ рассчитан на внутреннюю аудиторию России" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

"Это игра на публику. На российскую публику. Путин играет мускулами и показывает россиянам – какая Москва сильная. Именно для этого МИД РФ и опубликовал документ. Такие переговоры между странами на высшем уровне всегда ведутся в режиме секретности. Шансы принятия соглашения Западом – нулевые", – уверен эксперт.

Игорь Петренко: "Шансы принятия соглашения Западом – нулевые"
Игорь Петренко: "Шансы принятия соглашения Западом – нулевые" / Фото: Facebook

По мнению политологов, заведомо нереализуемые требования Москвы являются очередным шагом Кремля в рамках большой политической игры.

"Россия повышает ставки, выставляя максимальные требования. Москва поднимает свой авторитет в глазах россиян и провоцирует Вашингтон на реакцию, пусть даже негативную. Россия рассчитывает на продолжение диалога. Сегодня сложно предсказать, чем эта игра закончится – разрядкой или новым обострением", – подытожил Карасев.

Как отреагировали на Западе

В США ознакомились с предложениями России. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американская сторона не станет вести консультации по вопросу безопасности в Европе в отсутствие партнеров из Европейского союза.

"Мы не поступимся ключевыми принципами, на которых зиждется европейская безопасность", – подчеркнула Псаки, уточнив, что указанные принципы включают в себя право суверенных государств самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне.

Однако сама возможность обсуждения российских предложений Белым домом не отвергается.

"Мы в принципе готовы к диалогу. Сейчас Россия изложила свои опасения по поводу действий Америки и НАТО. Мы собираемся изложить наши опасения", – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан: "Мы в принципе готовы к диалогу"
Джейк Салливан: "Мы в принципе готовы к диалогу" / Фото: REUTERS

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Россия не может диктовать партнерам НАТО свою позицию, но страны Альянса обсудят предложения Москвы на следующей неделе.

"Мы должны решить напряженную ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Мы должны поговорить друг с другом, то есть обсудить предложения, выдвинутые Россией. Это правильно и важно", – сказала она.

Кристина Ламбрехт: "Россия не может диктовать партнерам НАТО свою позицию"
Кристина Ламбрехт: "Россия не может диктовать партнерам НАТО свою позицию" / Фото: REUTERS

В самом НАТО отметили, что Альянс готов работать над усилением мер укрепления доверия, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности и отведет войска от границ Украины.

"Отношения НАТО с Украиной касаются только Украины и 30 стран НАТО. Мы решительно отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", – говорится в заявлении Альянса.

При этом НАТО выражает готовность к диалогу с Россией и предлагает провести новое заседание Совета Россия–НАТО.

" Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения, а мы готовы работать над мерами по укреплению доверия", – подчеркнул генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг: "Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения"
Йенс Столтенберг: "Россия должна предпринять конкретные шаги по снижению напряжения" / Фото: Facebook

Что заявили в Украине

На предложение России отреагировали и в Министерстве иностранных дел Украины. Как подчеркнул пресс-секретарь МИД Олег Николенко, лучшей гарантией безопасности со стороны РФ будет прекращение войны.

"Главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно свертывание эскалации и прекращение разрешенного Россией международного вооруженного конфликта является наилучшей гарантией безопасности на континенте", – написал спикер МИД на своей странице в Facebook.

Украинское Министерство иностранных дел в очередной раз призвало Россию начать выполнение Минских договоренностей и решение Нормандского саммита с декабря 2019 года о прекращении огня, разведении войск, разминировании, разблокировании работы пунктов пропуска и проведении обмена пленными.

Олег Николенко: "Лучшей гарантии безопасности со стороны РФ будет прекращение войны"
Олег Николенко: "Лучшей гарантии безопасности со стороны РФ будет прекращение войны" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 1 декабря в Кремле выразили обеспокоенность активизацией сотрудничества НАТО со странами, граничащими с Россией. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у дипломатов, потребовал от НАТО юридического документа, заверяющего, что Альянс не будет расширяться на восток.

В ответ генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы они могли защищать себя в случае агрессии со стороны соседей.

Также мы информировали, что на фоне концентрации российских войск на границе с Украиной Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории.

Тем временем глава МИД Дмитрий Кулеба отверг условие президента России, что Украина или Запад должны гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Вокруг власти
ТОП новостей политики 2021, которые читала вся страна
Январь: новый имидж Тимошенко

В январе появились первые сообщения о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной. Но страну интересовало другое - новая прическа леди Ю.

Февраль: Уруский в компании Кадырова

В феврале на торгово-промышленной выставке в ОАЭ украинский вице-премьер Олег Уруский был замечен в обществе "солдата Путина" Рамзана Кадырова. Вся страна читала новости об этом и рассматривала фотки, на которых они чуть ли ни за ручку держались.

Март: Гордон назвал дату расследования Bellingcat

Строго говоря, Гордон ничего не называл, кроме точной даты. Все остальное - намеки. Все принялись разгадывать, что популярный издатель имел в виду.

Апрель: Путин с Зеленским могли встретиться на Донбассе

Чтобы договориться об окончании войны, Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. В России это назвали заявлением хорошего актера.

Май: дипломатический скандал из-за эротики

Украинские модели позировали в эротическом сете на яхте у берегов Турции. У привычных к проделкам туристов турок это вызвало неожиданно резкую реакцию: фотосессия прошла в месяц Рамадан, священный для мусульман.

Июнь: украинский БПЛА покорил весь мир

На военной выставке украинские конструкторы продемонстрировали уникальный беспилотник. "Мы тоже можем" - вероятно именно с этой мыслью все читали новость об этом, вырвавшуюся в рейтингах "Сегодня" на первое место по числу просмотров.

Июль: отставка Авакова

Даже перегворы Байден - Путин, на которых решалась судьба Украины, не заинтересовали читателей больше, чем неожиданный уход казалось бы бессменного министра внутренних дел.

Август: подробности дела Медведчука

В то, что силовики смогут посадить кума Путина и летом, и сейчас мало кто верит. Поэтому наибольшее число просмотров в августе среди новостей проекта "Власть" набрала новость о том, что генпрокурор Венедиктова заявила о завершении расследования против Медведчука. Дело должны были вот-вот передать в суд.

Сентябрь: Соединенные Земли Украины

Алексей Арестович, предлагавший до этого называть Украину "Русью", придумал для нашей страны еще одно название. И стал героем мемов и бурных обсуждений в соцсетях.

Октябрь: рейтинги Разумкова стремительно растут

Отставка с поста спикера ВР не принесла ощутимых потерь Дмитрию Разумкову. У него сразу же подскочил рейтинг. В октябре он попал в пятерку самых популярных украинских политиков и вероятным участником выборов президента.

Ноябрь: Геннадий Москаль считает, что Ермак на крючке ФСБ

Экс-губернатор Закарпатье рассказывает шокирующую историю. По его словам, у главы ОП есть даже кодовое имя в российских спецслужбах - Трофмиов

Декабрь: политики высказываются об агрессии России

Ярче всех высказался Стефанчук: по его мнению россияне способны даже нанести по Украине ядерный удар.

1/2
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.22

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

32 520

заболело за неделю в Украине

-30%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять