"Переговоры или конфликт". Как прошла встреча Блинкена и Лаврова в Женеве, и какие перспективы теперь для Украины

В пятницу, 21 января, в Женеве прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Главной темой переговоров был проект договора, представленный Россией о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и НАТО, а также тема агрессии Москвы против Украины. Сайт "Сегодня" выяснил, о чем говорили дипломаты и смогли ли стороны достичь консенсуса.
Что рассказал Лавров о гарантиях безопасности
Встреча в Женеве началась в 12:00 и продолжалась полтора часа. По завершению переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что особого прорыва не произошло, а саму встречу с Энтони Блинкеном назвал "промежуточной".
"Россия уже слышала первую устную реакцию США на предыдущие консультации по гарантиям безопасности, а сегодня мы услышали некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов", – сказал российский министр.
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Он добавил, что госсекретарь США не дал письменный ответ на предложение России относительно гарантий безопасности, но обещал представить документ на следующей неделе.
Что сказал Лавров о вторжении в Украину
Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.
"США пытались поставить Украину во главу угла, но мне показалось, что в конце встречи поняли, что надо сосредоточиться на сути предложений. Мы так и не услышали сегодня обоснования американской позиции о "российской угрозе" Украине, только озабоченности. Кто кому угрожает, и во что эти угрозы могут вылиться – большой вопрос", – сказал он, добавив, что призвал Блинкена использовать влияние на Киев.
По словам министра, после того как Россия получит ответы США по безопасности, планируется новый контакт на уровне глав МИД.
О чем предупредил Блинкен
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дискуссии с Лавровым были "откровенным обменом идеями" и все стороны переговоров были привержены дипломатии, а также диалогу для разрешения разногласий.
"Сегодня была не полемика, сегодня были важные переговоры для дипломатического решения ситуации вокруг Украины. Но сейчас "мяч на поле России", – сказал Блинкен.
Он также отметил, что предупредил Лаврова, что пересечение российскими войсками границы Украины будет считаться вторжением и повлечет за собой ответ.
"Мы четко заявили: если любые военные силы перейдут границу Украины, ответ будет очень жестким со стороны США. У России есть и другие инструменты агрессии, которые могут использоваться под прикрытием – они точно так же получат ответ. Мы ищем дипломатическое разрешение, но и готовы к более жестким шагам в случае агрессии России", – сказал Блинкен.
Как США готовы защищать Украину
Госсекретарь добавил, что объяснил Лаврову, что США будут защищать принципы, когда украинский народ сам должен выбирать свое будущее.
"Мы не теряем время – мы увеличили поддержку Украины, и в ближайшее время мы поставим Киеву больше вооружений. Здесь мы торговаться не будем. Мы ничего не обсуждаем без Украины, что касается Украины. Что касается НАТО – не обсуждаем без НАТО. Что касается Европы – не обсуждаем без Европы", – заявил он.
Блинкен также сказал Лаврову, что Россия сама ухудшает ситуацию, так как в 2014 году уровень симпатии украинцев к России был намного выше.
"Но из-за российской агрессии НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе", – заявил Блинкен.
Принцип взаимности или конфликт
В то же время Блинкен подчеркнул, что США и союзники готовы работать над разрешением озабоченностей России в сфере безопасности, но рассчитывают на принцип взаимности.
"Россия и США могут работать над разрешением обоюдных озабоченностей в ряде сфер, включая контроль над вооружениями", – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что США не уступят фундаментальные принципы, включая политику открытых дверей НАТО.
"Россия стоит перед выбором – переговоры или конфликт, США готовы к обоим вариантам. России стоит начать с отвода войск от Украины, если она хочет убедить мир в отсутствии агрессивных планов", – заявил Блинкен.
Подытоживая результаты встречи, госсекретарь США отметил, что проведет консультации с президентом, Конгрессом и союзниками.
"Джозеф Байден готов встретиться с Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса", – резюмировал Блинкен.
Почему Россия не получила ответ от США
Политолог Вадим Карасев уверен, что Блинкен умышленно не предоставил Лаврову официальный ответ США на сегодняшней встрече в Женеве.
"Американцы тянут время, за которое могут передать Украине дополнительное оружие и подтянуть к границам НАТО военную технику. Путину же необходим ответ Байдена срочно, чтобы сформировать свою позицию по дальнейшим переговорам с США перед своим февральским визитом в Китай, у которого также сложные отношения с Америкой", – объясняет "Сегодня" эксперт.
"Пунктирный компромисс"
Политолог Игорь Петренко отмечает, что встреча Блинкена и Лаврова хоть и не поставила точку в решении украинской проблемы, но показала, что между США и Россией существует диалог.
"США вновь продемонстрировали поддержку Украине и подчеркнули важность ее территориальной целостности. Вашингтон обозначил свои позиции – он готов решать вопрос с Москвой, но вторжение в Украину – недопустимо и приведет к печальным для России последствиям", – говорит "Сегодня" Петренко.
Вадим Карасев считает, что в переговорах глав внешнеполитических ведомств США и России просматривается некий "пунктирный компромисс", но об итогах встречи сейчас говорить рано.
"Ни Лавров, ни Блинкен не являются решающими актерами в этой игре. Они – лишь дипломатическая витрина переговоров. А вот, что решается за ней – станет известно на следующей неделе, после того, как Кремль получит ответ Белого дома относительно его предложения по гарантиям безопасности", – резюмировал Карасев.
Как сообщал сайт "Сегодня", состоялись уже три встречи по тематике гарантий безопасности: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января.
Также мы информировали, что Энтони Блинкен прилетел в Киев с официальным визитом 19 января. Он рассказал, что отправиться в Украину его попросил президент США Джо Байден.
В ходе визита Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Обсуждали вопросы безопасности Украины перед угрозой агрессии России.
Госсекретарь США отметил, что доволен визитом в Украину. По его словам, США будут продолжать укреплять свои отношения с Украиной для сдерживания российской агрессии. После встреч в Киеве Блинкен отправился на переговоры в Берлин.