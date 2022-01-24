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Британія почала евакуювати своїх дипломатів із Києва – ВВС

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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24 січня, 10:13
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Дипломатів відкликали з України на тлі попереджень про російське вторгнення
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія почала відкликати співробітників посольства Великої Британії в Україні на тлі попереджень про російське вторгнення. Про це пише BBC.

Офіційні особи заявили, що конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Великої Британії.

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Крім того, заступник прем'єр-міністра країни Домінік Рааб зазначив, що Велика Британія стоятиме пліч-о-пліч з Україною, але "надзвичайно малоймовірно", що вона відправить свої війська на російський кордон у разі вторгнення Росії в Україну.

Росія заперечує наявність будь-яких планів воєнних дій в Україні.

Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напруженість і "можливість переслідування громадян США", що зберігається.

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Ситуація з дипломатами

  • 24 січня Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві. Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав рішення Державного департаменту США щодо від'їзду членів сімей співробітників американського посольства у Києві передчасним.
  • 18 січня американське видання The New York Times опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що з України масово виїжджають російські дипломати.
  • Прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розповів "Сьогодні", що Росія не інформувала Україну про відкликання співробітників посольства в Москву. За його словами, також не надходила інформація від інших посольств щодо намірів евакуювати своїх співробітників.
  • МЗС РФ також спростувало інформацію про висилку своїх співробітників, повідомивши, що посольство Росії в Києві працює у штатному режимі.
  • 7 грудня американський телеканал СNN з посиланням на свої джерела повідомив, що влада США розробляє план евакуації громадян України на випадок, якщо Росія почне вторгнення на територію нашої країни. Вашингтон повідомив, що поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України через загрозу з боку Росії.

Що сталося

Росія вимагає відмовитися від розширення НАТО і в жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії.

Наразі США готують письмову відповідь на ультиматуми РФщодо обмеження розширення та діяльності Альянсу НАТО у Східній Європі.

НАТО висунуло Росії низку вимог. Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з України.

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21 січня в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Після зустрічі Блінкен заявив, що передав позицію США та НАТО – вони підтримують суверенітет України. За його словами, Росія стоїть на порозі вибору – переговори чи конфлікт. США готові до обох варіантів.

У середині грудня РФ висунула пропозиції щодо гарантій забезпечення її безпеки. Йдеться про два документи – Договір між РФ та США про гарантії безпеки та Угоду про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів організації північноатлантичного договору.

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