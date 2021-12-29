Усі готові до діалогу щодо НАТО. Які вимоги Путіна і що підготували у відповідь США

Москва підвищує ставки, виставляючи максимальні вимоги, і чекає на реакцію Заходу

Росія розраховує на продовження діалогу із США та НАТО. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія передала Сполученим Штатам Америки список вимог про гарантії безпеки та відмову від подальшого розширення НАТО на схід. Сайт "Сьогодні" з'ясував, на чому наполягає Москва та чи прийме Захід умови Кремля.

15 грудня президент Росії Володимир Путін під час відеоконференції з головою КНР Сі Цзіньпіном повідомив, що проєкт угоди Росії із США та НАТО передано помічниці держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, що перебуває з візитом у Москві.

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Путін також заявив, що сподівається на позитивну реакцію Вашингтона та НАТО і РФ готова "негайно розпочати переговори щодо надзвичайно важливого питання".

Володимир Путін: "Росія готова негайно розпочати переговори з украй важливого питання" / Фото: kremlin.ru

17 грудня Міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкт угоди зі США та НАТО про взаємні гарантії безпеки. Згідно з документом, Москва вимагає таке:

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НАТО бере на себе зобов'язання, що виключають подальше розширення, зокрема (виключають) приєднання до Альянсу України та інших держав.

НАТО не розміщує додаткові сили та озброєння за межами країн, у яких вони були станом на травень 1997 року – до входження в Альянс країн колишнього Варшавського договору;

НАТО відмовляється від будь-якої військової діяльності в Україні, Східній Європі, Південному Кавказі, Центральній Азії;

Росія та НАТО не проводять військових навчань та інших заходів військової діяльності понад бригадний рівень у смузі узгодженої ширини та конфігурації з кожної сторони від лінії кордону РФ та держав, які перебувають з нею у військовому союзі;

Росія і НАТО зобов'язуються не розгортати ракети середньої та меншої дальності в районах, звідки вони можуть вражати одне одного;

Росія та Альянс не проводитимуть в узгодженій прикордонній смузі навчання та інші військові дії чисельністю понад бригаду;

Росія і НАТО не розглядають одне одного як противників, не повинні створювати загроз, зобов'язуються мирно вирішувати всі суперечки та утримуватися від застосування сили.

Крім того, у проєкті угоди Росії із США написано таке:

Москва та Вашингтон не застосовують територію інших країн для підготовки чи здійснення взаємного нападу;

РФ та США зобов'язуються не розгортати ракети середньої та меншої дальності за кордоном та в районах, звідки вони можуть вразити цілі на території іншої сторони;

США зобов'язуються не створювати військові бази у пострадянських країнах, не використовувати їхню військову інфраструктуру та не розвивати з ними військову співпрацю;

сторони зобов'язуються не розгортати ядерну зброю за кордоном, повинні повернути розгорнуту, а також ліквідувати інфраструктуру для розгортання ядерної зброї поза своєю територією;

сторони зобов'язуються не проводити військові навчання з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї;

сторони зобов'язуються не готувати військових неядерних країн застосовувати ядерну зброю.

Політолог Вадим Карасьов впевнений, що США та НАТО відмовляться приймати вимоги Росії.

"Таку угоду однозначно не підпишуть. Виконання цих вимог Москви перекреслить статус США та НАТО як гарантів безпеки Заходу", – говорить Карасьов.

Вадим Карасьов: "Виконання вимог Москви перекреслить статус США та НАТО" / Фото: Facebook

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Політолог Володимир Воля зазначає, що Росія виставила максимальні вимоги, розуміючи, що США та НАТО не погодяться на її умови.

"Список вимог видається нереалістичним та нереалізовуваним, адже НАТО ніколи не відмовиться від розширення своєї сфери впливу. Думаю, у Кремлі це чудово розуміють. Найімовірніше, документ розрахований на внутрішню аудиторію Росії. Це спроба продемонструвати громадянам РФ вплив Росії та небезпеку НАТО", – каже "Сьогодні" Воля.

Володимир Воля: "Документ розрахований на внутрішню аудиторію Росії" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Ігор Петренко.

"Це гра на публіку. На російську публіку. Путін грає м'язами і показує росіянам, яка сильна Москва. Саме для цього МЗС РФ і опублікувало документ. Такі переговори між країнами на найвищому рівні завжди ведуться в режимі таємності. Шанси прийняття угоди Заходом – нульові", – упевнений експерт.

Ігор Петренко: "Шанси ухвалення угоди Заходом – нульові" / Фото: Facebook

На думку політологів, вимоги Москви, що явно не реалізуються, є наступним кроком Кремля у великій політичній грі.

"Росія підвищує ставки, виставляючи максимальні вимоги. Москва піднімає свій авторитет в очах росіян і провокує Вашингтон на реакцію, навіть негативну. Росія розраховує на продовження діалогу. Сьогодні важко передбачити, чим ця гра закінчиться – розрядкою чи новим загостренням", – підсумував Карасьов.

Як відреагували на Заході

У США ознайомилися з пропозиціями Росії. Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, американська сторона не вестиме консультації з питання безпеки в Європі без партнерів з Європейського Союзу.

"Ми не поступимося головними принципами, на яких ґрунтується європейська безпека", – підкреслила Псакі, уточнивши, що зазначені принципи передбачають право суверенних держав самостійно визначати своє майбутнє і зовнішню політику без втручання ззовні.

Проте саму можливість обговорення російських пропозицій Білий дім не відкидає.

"Ми, у принципі, готові до діалогу. Нині Росія виклала свої побоювання стосовно дій Америки та НАТО. Ми збираємось викласти наші побоювання", – заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Джейк Салліван: "Ми в принципі готові до діалогу" / Фото: REUTERS

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Росія не може диктувати партнерам НАТО свою позицію, але країни Альянсу обговорюватимуть пропозиції Москви наступного тижня.

"Ми маємо вирішити напружену ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо. Ми повинні поговорити одне з одним, тобто обговорити пропозиції, висунуті Росією. Це правильно і важливо", – сказала вона.

Крістіна Ламбрехт: "Росія не може диктувати партнерам НАТО свою позицію" / Фото: REUTERS

У самому НАТО зазначили, що Альянс готовий працювати над посиленням заходів зміцнення довіри, якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості та відведе війська від кордонів України.

"Відносини НАТО з Україною стосуються лише України та 30 країн НАТО. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби поділити безпеку союзників", – йдеться у заяві Альянсу.

Водночас НАТО висловлює готовність до діалогу з Росією та пропонує провести нове засідання Ради Росія – НАТО.

"Росія має зробити конкретні кроки щодо зниження напруженості, а ми готові працювати над заходами щодо зміцнення довіри", – наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Йєнс Столтенберг: "Росія повинна зробити конкретні кроки щодо зниження напруги" / Фото: Facebook

Що заявили в Україні

На пропозицію Росії відреагували й у Міністерстві закордонних справ України. Як наголосив прессекретар МЗС Олег Ніколенко, найкращою гарантією безпеки з боку РФ буде припинення війни.

"Головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях. Саме згортання ескалації та припинення розв’язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті" , – написав речник МЗС на своїй сторінці у Facebook.

Українське Міністерство закордонних справ вкотре закликало Росію розпочати виконання Мінських домовленостей та рішень Нормандського саміту в грудні 2019 року про припинення вогню, розведення військ, розмінування, розблокування роботи пунктів пропуску та проведення обміну полоненими.

Олег Ніколенко: "Найкращою гарантією безпеки з боку РФ буде припинення війни" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 1 грудня у Кремлі висловили стурбованість активізацією співпраці НАТО з країнами, що межують з Росією. Дійшло до того, що президент РФ Володимир Путін, приймаючи вірчі грамоти у дипломатів, зажадав від НАТО юридичного документа, який гарантує, що Альянс не розширюватиметься на схід.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО активно сприятиме створенню військових можливостей України та Грузії, щоб вони могли захищати себе у разі агресії з боку сусідів.

Також ми інформували, що на тлі концентрації російських військ на кордоні з Україною Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території.

Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба відкинув умову президента Росії, що Україна чи Захід мають гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід.