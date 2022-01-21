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"США представляють єдиний західний фронт". Чого чекати Україні від зустрічі Блінкена та Лаврова у Женеві

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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21 січня, 13:50
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Напавши на Україну, Росія налаштує проти себе найсильніші країни "Великої сімки"
У Женеві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Фото: колаж "Сьогодні"
У Женеві відбулася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 21 січня, о 12:00 у Женеві пройшла зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Основною темою переговорів став проєкт договору, представлений Росією, про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та НАТО. Сайт "Сьогодні" з'ясував, як відбудуться переговори і чого від них варто чекати Україні.

Спроба знизити напруженість

Напередодні зустрічі держсекретар США заявив, що переговори з Лавровим у Женеві – це "дипломатична спроба знизити напруженість навколо неспровокованого нарощування російської військової сили біля кордонів України". Водночас Блінкен попередив, що якщо Росія нападе на Україну, її подальші переговори із Заходом щодо питань безпеки будуть неможливі.

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"Можливість працювати зі США та нашими союзниками та партнерами в Європі для того, щоб визначити майбутнє та нашу спільну безпеку, буде зведена нанівець у разі російської агресії проти України" , – заявив голова Держдепу журналістам у Берліні, куди прибув 20 січня на зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції для обговорення українського питання.

Ентоні Блінкен: "Переговори з Лавровим – це "дипломатична спроба знизити напруженість". Фото: ua.news
Ентоні Блінкен: "Переговори з Лавровим – це "дипломатична спроба знизити напруженість". Фото: ua.news

Блінкен також висловив сподівання, що переговори приведуть до повернення російської армії від кордонів України до місць постійної дислокації.

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"Світу не потрібен новий конфлікт в умовах пандемії COVID-19 та загрози кліматичних змін. Ми можемо покращити наше порозуміння, і це виведе нас із кризи найближчими тижнями", – сказав він, додавши, що інакше агресія проти України призведе до того, на що "скаржиться" Москва, – до зміцнення НАТО.

Політик також звернувся до світової спільноти.

"Уряди та громадяни у всьому світі повинні дбати про те, що відбувається в Україні. Це не віддалений регіональний конфлікт і не черговий приклад цькування з боку Росії. Принципи, поставлені на карту, зробили світ безпечнішим і стабільнішим протягом десятиліть", – написав Блінкен на своїй сторінці у Twitter.

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Європа підтримала США

Політолог Петро Бурковський зазначає, що 19 січня під час пресконференції про підсумки першого року управління країною президент США заявив, що у разі повномасштабного вторгнення Росії до України Захід відповість жорсткими економічними санкціями.

"Байден дав зрозуміти, що з цього питання досягнуто домовленості з Європою і запровадження санкцій проти Росії підтримають Німеччина, Франція та Велика Британія. Заяву Блінкена можна розглядати в контексті слів Байдена. Росія, зробивши агресивний крок, налаштує проти себе найсильніші країни "Великої сімки". І на переговорах у Женеві США будуть представником єдиного західного фронту", – каже "Сьогодні" Бурковський.

Ентоні Блінкен розповів про переговори у Берліні. Колаж "Сьогодні"
Ентоні Блінкен розповів про переговори у Берліні. Колаж "Сьогодні"

За словами експерта, у разі війни Росії з Україною Захід не лише запровадить санкції проти Москви, а й збільшить постачання Україні зброї.

"Крім того, США посилять свою присутність у балтійських країнах, Польщі та Румунії, щоб забезпечити безпеку тим країнам, які не в змозі самі себе захистити. До речі, США вже провели переговори з Фінляндією щодо можливого вступу країни до НАТО. Фіни поки що не планують приєднуватись до Альянсу, але Путін, вторгнувшись до України, їх до цього підштовхне", – каже Бурковський.

За його словами, такий сценарій можливий і про це свідчить теза Блінкена про те, що агресія проти України призведе до зміцнення НАТО.

Чого чекати від зустрічі у Женеві

На думку Бурковського, від переговорів Блінкена та Лаврова в Женеві не варто очікувати на особливі зрушення. Крапки у вирішенні українського питання вони не поставлять.

"Лавров – це хлопчик на посилках, динамік, який ретранслює голос Путіна. Російські дипломати, у тому числі й голова МЗС, не уповноважені на прийняття таких важливих політичних рішень. Лавров має чіткі інструкції, що говорити, але не має свободи дій. Лише накреслені червоні лінії президента та заготовлені тексти. А ось Блінкену Байден довірив брати ініціативу та особисто вирішувати питання", – каже нам політолог.

Петро Бурковський: "США представляють єдиний західний фронт"
Петро Бурковський: "США представляють єдиний західний фронт"

Про малу ймовірність успішності переговорів заявив і держсекретар США.

"Ми налаштовані розв'язувати проблеми з Росією мирним шляхом, але не чекаємо на великі результати від переговорів", – сказав Блінкен журналістам.

Аналогічний коментар дав представникам ЗМІ і голова російського МЗС Сергій Лавров.

"Ми не чекаємо на прориви від зустрічі з Блінкеном, але чекаємо на відповіді", – сказав він.

Сергій Лавров: "Ми не чекаємо на прориви від зустрічі з Блінкеном, але чекаємо на відповіді"
Сергій Лавров: "Ми не чекаємо на прориви від зустрічі з Блінкеном, але чекаємо на відповіді" / Фото: ТАСС

Політолог Бурковський упевнений, що переговори у Женеві будуть технічною зустріччю.

"США хочуть "промацати" Росію. Зрозуміти, чи усвідомлює Кремль усю серйозність ситуації. Чи готова Москва йти на конфронтацію і потрапити під санкції або все ж таки схильна піти на поступки та деескалацію конфлікту. Не виключаю, що ці переговори стануть підготовкою до нової зустрічі Байдена і Путіна, на якій глави держав вже вирішуватимуть питання по суті", – каже Бурковський.

Чи буде війна

Політолог Володимир Воля вважає, що Росія розуміє, які економічні та політичні наслідки на неї чекають у разі військового вторгнення до України, тому, найімовірніше, Кремль піде на поступки, але все ж таки може отримати якісь бонуси.

"Ризик повномасштабної війни Росії та України мінімальний. Росія не хоче сваритися зі США, Європою, Туреччиною, тому вторгнення навряд чи відбудеться, і Україна навіть може очікувати на якусь деескалацію конфлікту та зниження напруженості на кордоні", – говорить Воля.

На його думку, США вже пішли на низку поступок.

"Наприклад, Байден дав зрозуміти, що готовий до переговорів про нерозміщення ударних озброєнь на території України, а її вступ до НАТО найближчим часом не відбудеться. Також Америка може погодитися з пунктами російського договору про безпеку, в якому йдеться про прозорість військових навчань. Росія піднесе це як досягнення і успіх своєї дипломатії", – підсумував Воля.

Володимир Воля: "Ризик повномасштабної війни Росії та України мінімальний"
Володимир Воля: "Ризик повномасштабної війни Росії та України мінімальний" / Фото: Facebook

Раніше відбулися вже три зустрічі з тематики гарантій безпеки: переговори міжвідомчих делегацій РФ та США у Женеві 10 січня, дискусії по лінії НАТО у Брюсселі 12 січня та дискусії в ОБСЄ у Відні 13 січня.

Як повідомляв сайт "Сьогодні", Ентоні Блінкен прилетів до Києва з офіційним візитом 19 січня. Він розповів, що відправитися до України його попросив президент США Джо Байден.

У ході візиту Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Обговорювали питання безпеки України перед загрозою агресії Росії.

Держсекретар США зазначив, що задоволений візитом до України. За його словами, США продовжуватимуть зміцнювати свої відносини з Україною для стримування російської агресії. Після зустрічей у Києві Блінкен вирушив на переговори до Берліна.

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