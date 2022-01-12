Результати переговорів США та РФ: ультиматум Путіна не спрацював, російська армія не відступатиме

Зустріч у Женеві стала першою з трьох, запланованих цього тижня

Зустріч проходила на території постпредства США при відділенні ООН у Женеві у закритому форматі. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 10 січня, у Женеві пройшли переговорипредставників Росії та США про гарантії безпеки, які Москва хотіла отримати від НАТО. Однією з основних вимогКремля була відмова Північноатлантичного альянсу від розширення на схід та неприйняття України до складу блоку. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим завершився перший етап тижня переговорів Заходу і РФ, що стартував, і чи зможуть сторони досягти консенсусу в питанні з відсутністю точок дотику.

Що передувало зустрічі

Переговори відбулися після того, як Росія стягнула до кордонів України майже стотисячне військо. Білий дім звинуватив Москву в намірі вторгнутися в Україну, своєю чергою Кремль пояснював наявність своєї армії навчаннями та убезпеченням своїх рубежів через можливість розширення НАТО на схід, що нібито несе загрозу Росії.

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Зустріч проходила на території постійного представництва США при відділенні ООН у Женеві в закритому форматі. Переговори тривали майже 8 годин.

Переговори у Женеві тривали майже 8 годин / Фото: AP News

Що заявили за підсумками зустрічі представники РФ

Після завершення зустрічі глава російської делегації заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що домовитися про нерозширення НАТО на схід не вдалося і прогресу в отриманні відповідних юридичних гарантій не досягнуто.

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"Тема нерозширення НАТО та отримання з цього приводу юридичних гарантій викликала з боку США серйозні заперечення", – сказав Рябков, додавши, що ця тема, як і нерозміщення біля кордонів країни ударних засобів Північноатлантичного альянсу, є основними для національної безпеки РФ.

"Від цих вимог російська сторона не може відступити", – наголосив заступник глави МЗС.

Рябков додав, що Москва продовжуватиме вимагати "залізобетонних, юридично значущих гарантій" того, що ні Україна, ні Грузія не будуть прийняті до НАТО.

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Водночас дипломат зазначив, що ситуація є небезнадійною і база для досягнення домовленостей про гарантії безпеки є.

Сергій Рябков: "Російська сторона не може відступити від своїх вимог" / Фото: МЗС Росії

Що говорили за підсумками зустрічі представники США

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка представляла американську делегацію, назвала розмову з представниками Росії відкритою та прямою, але підкреслила, що США не готові вести переговори про майбутнє України без участі самої України і Вашингтон нікому не дозволитьзакривати іншій країні двері в НАТО.

"Ми нікому не дозволимо згорнути політику відкритих дверей НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І не будемо ухвалювати рішення ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО", – заявила Шерман.

За її словами, США відкинули пропозиції щодо нерозширення НАТО, водночас Америка відкрита до взаємних обмежень щодо військових навчань та заходів транспарентності з Росією, і це стане темою подальших переговорів НАТО з Москвою.

Венді Шерман: "Ми нікому не дозволимо згорнути політику відчинених дверей НАТО". Фото: CFP

Крім того, обидві делегації підтвердили ухвалену в червні 2021 року в Женеві заяву президентів США та Росії про те, що в ядерній війні не може бути переможців.

Вторгнення в Україну чи навчання?

Шерман також порушила питання про можливе вторгнення Росії в Україну і зазначила: якщо Москва хоче довести, що не збирається цього робити, то має вжити заходів щодо деескалації ситуації.

Зі свого боку Рябков заявив, що Росія не має наміру вторгатися в Україну і, відповідно, і предмета для обговорення тут немає.

"Висловлено певні загрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що жодних планів, намірів напасти, у лапках, на Україну в нас немає і бути не може, а всі заходи щодо бойової підготовки військ, сил здійснюються в межах нашої національної території. Немає підстав побоюватися якогось ескалаційного сценарію через це", – сказав Рябков.

Коментуючи заяву російського дипломата, прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Росія має відвести війська, щоб досягти деескалації біля кордонів України.

"Ми хочемо побачити їхнє повернення до своїх казарм. А якщо вони проводять навчання, то ми хотіли б транспарентності з цього питання", – сказав речник Держдепу.

Нед Прайс: "Ми хочемо побачити повернення російських солдатів у свої казарми" / Фото: AP News

У відповідь посольство РФ у США наголосило, що Росія сама вирішить, де і коли проводити військові навчання на своїй території.

"Це наш вибір, де і коли проводити військові навчання на нашій державній території. Ми продовжуватимемо їх проводити, тому що це відповідає інтересам безпеки Росії", – йдеться у повідомленні на сторінці посольства у Twitter.

У посольстві також зазначили, що їм незрозуміла логіка, за якої заступник держсекретаря США заявляє, що Росія має "повернути свої війська до казарм" або повідомити США, "які навчання продовжуються і яка їхня мета", тоді як Вашингтон не має наміру обговорювати з Росією чисельність своїх військ у Європі.

Чи буде прорив?

Політолог Вадим Карасьов вважає, що підсумки женевської зустрічі були передбачувані.

"Наперед було зрозуміло, що США не погодяться на вимоги Москви щодо нерозширення НАТО. Виконання такої умови показало б слабкість Америки та Північноатлантичного альянсу і похитнуло б їхню репутацію гарантів безпеки Заходу", – каже "Сьогодні" Карасьов.

З ним погоджується політолог Володимир Воля. На його думку, у Кремлі також розуміли, що США та НАТО не погодяться на вимоги Росії.

"Росія чудово усвідомлює, що НАТО не відмовиться від розширення свого впливу. Ці переговори більше схожі на гру Росії, розраховану насамперед на своїх громадян. Своїй внутрішній аудиторії Москва показує, що може диктувати умови Вашингтону, демонструє таким чином свою могутність", – пояснює Воля.

Володимир Воля: "Росія чудово усвідомлює, що НАТО не відмовиться від розширення сфери свого впливу" / Фото: Facebook

Зазначимо, що переговори в Женеві стали першими з трьох, запланованих на цьому тижні: 12 січня у Брюсселі пройде Рада Росія – НАТО, де Москва обговорюватиме свої вимоги вже з усіма країнами Альянсу, а 13 січня у Відні відбудеться засідання ОБСЄ, на якому обговорять проблеми стратегічної безпеки. На думку політологів, від цих заходів не варто чекати прориву.

"Кожна зі сторін тягне ковдру на себе. Але позиції Росії та США принципово протилежні, тут немає точок дотику. Тому в питанні нерозширення НАТО країни навряд чи зможуть досягти консенсусу", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Позиції Росії та США принципово протилежні, тут немає точок дотику" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Росія опублікувала проєкти договорів із США та НАТО. Москва зажадала від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу і не вести з ними військового співробітництва. Навіть більше, Кремль зажадав припинити розширення військового блоку на схід.

Президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. Господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".

Зі свого боку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.