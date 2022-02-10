"Ракеты долетят за 5 минут": начнется ли ядерная война между РФ и США и готов ли к ней Путин

Спустя 50 лет после Карибского кризиса РФ и США снова оказались на грани ядерной войны

США и Россия могут произвести ядерные атаки малой мощности. Фото: коллаж "Сегодня"

Возникшее из-за концентрации российских войск возле границ Украины напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона вызвало не только угрозу третьей мировой войны, но и вероятность глобального ядерного противостояния. Готовы ли Россия и США развязать ядерную войну и будет ли в ней победитель?

Ракеты могут долететь до Москвы за 5 минут

На фоне кризиса в отношениях России и США из-за конфликта с Украиной и ее сближением с НАТО значительно увеличился риск боевого столкновения двух стран. Президента РФ Владимира Путина беспокоят системы противоракетной обороны США, которые размещены в Европе. Как заявил российский лидер, если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5.

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"Для нас это серьезнейший вызов", – сказал Путин, пригрозив НАТО, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва примет в ответ "адекватные военно-технические меры". При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков добавил, что Кремль не исключает размещения ядерного оружия в Беларуси.

Владимир Путин: "Подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5" / Фото: kremlin.ru

Кандидат политических наук, глава Общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж считает, что если Путин начнет ядерную войну, то Россия не справится с ракетами НАТО. Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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"Это все выдумки путинские о подлетном времени 5-7 минут. От стран Балтии такое же расстояние до Москвы, с другой стороны, если начнется ядерная война и, например, Россия ее спровоцирует, то ее противоракетная оборона не справится с этим массивом ракет с ядерными зарядами, которые могут уничтожить РФ. И когда именно прилетит через 5 минут или через 15 минут – нет никакого значения", – сказал Джердж.

Сергей Джердж. Фото: скриншот

Россия нацелила на Киев "Искандеры"

Экс-замглавы Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил в 2006-2010 годах, отмечает, что Россия разместила бригаду ракетных комплексов "Искандер" недалеко от украинских границ. Они поставлены и выдвинуты так, чтобы иметь возможность накрыть Киев. В частности, "Искандеры" развернуты в Калининградской области РФ, в ряде других регионов страны, а также в оккупированном Крыму.

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"Бригада "Искандеров" может дать одномоментный залп 300 ракетами – по Киеву и другим важным объектам", – говорит "Сегодня" Романенко.

В то же время генерал отмечает, что в случае ракетного удара по Украине или другой страны Европы, Россия рискует вызвать ответный огонь со стороны Запада и, в первую очередь, от США.

Игорь Романенко: "Бригада "Искандеров" может дать одномоментный залп 300 ракетами – по Киеву и другим важным объектам" / Фото: Facebook

Какое ядерное оружие есть у РФ и США

По данным МИД России, по состоянию на 2021 год, суммарное количество стратегических наступательных вооружений составляло:

Россия:

517 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на суше, на подлодках и тяжелых бомбардировщиках;

1 456 единиц боезарядов для развернутых МБР;

767 неразвернутых ракет и бомбардировщиков.

США:

651 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на суше, на подлодках и тяжелых бомбардировщиках;

1 357 боезарядов для развернутых МБР;

800 неразвернутых ракет и бомбардировщиков.

В МИД РФ также отметили, что договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, предполагает, что страны могут иметь 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также 1 550 боезарядов для них. Кроме того, на вооружении армий РФ и США могут быть 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Россия и США могут иметь по 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет. Фото: anna-news.info

Преимущество США и ядерный щит России времен СССР

Военный эксперт Сергей Грабский отмечает, что ядерный щит России закладывался еще во времена СССР.

"Все это еще советское оружие было произведено в 60-70 годах прошлого века. Некоторая модернизация была в 80-х. Экономическая возможность России по производству нового ядерного оружия давно себя исчерпала", – говорит "Сегодня" Грабский.

Сергей Грабский: "Экономическая возможность России по производству нового ядерного оружия давно себя исчерпала" / Фото: Facebook

Эксперт подчеркивает, что ситуация с обычным оружием армии РФ приблизительно такая же.

"Более 50 лет в РФ не происходило серьезного обновления вооружения. Сегодня вооруженные силы США имеют преимущество не только в современном оружии, но и в количестве войск и военной техники. Оборонный бюджет США в 6 раз больше российского. У США – 13 246 боевых самолетов (данные справочника World Air Forces 2022 – Ред.), у России – 4 173 и все со времен СССР. Авианосцев у Америки – 11, у России – один "Кузя" ("Адмирал Кузнецов" – Ред.) и тот на ремонте. Авиация США технологически оторвалась от России далеко вперед. У РФ даже нет системы ПВО на подобии "Железного купола", – говорит нам Грабский.

Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото: zen.yandex.ru

Эксперт уверен, что с такой разницей в военном потенциале, ядерной войны опасаться не стоит.

"США и их западные союзники имеют мощные военные инструменты, позволяющие им победить в войне с Россией без использования ядерного оружия", – говорит Грабский.

Возможны ядерные удары малой мощности

В то же время военный эксперт Олег Жданов не исключает саму вероятность ядерной войны.

"Во время ядерной войны необязательно уничтожать все человечество. Можно наносить точечные удары малой мощности, не используя мегатонные ракеты", – объясняет нам Жданов, добавляя, что, теоретически, РФ и США могут произвести такие атаки.

Какие будут последствия

По мнению Жданова, в случае точечных ударов пострадают определенные города.

"Произойдет заражение местности. После взрыва малой мощности (5-6 килотонн), радионуклиды попадут в атмосферу и опустятся в почву. Через 25-30 лет природа восстановится, радиационный фон и верхние слои почвы придут в нормальное состояние. Людям, попавшим в зону обстрела, придется или прятаться в бетонных бункерах или мигрировать в безопасные города и страны, однако среди пострадавших начнет распространяться лучевая болезнь и онкологические заболевания", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Во время ядерной войны необязательно уничтожать все человечество" / Фото: Facebook

Будет ли ядерная война

По мнению эксперта, вероятность того, что между РФ и США начнется ядерная война все же крайне низка.

"В первую очередь война не нужна Путину. Он понимает, что Россия в этой битве проиграет. По носителям ядерных ракет РФ опережает США, но по количеству боезарядов – уступает. Именно поэтому Путин постоянно призывает Запад к разоружению. Россия не в состоянии победить в этой войне. Сегодня большую опасность представляют менее развитые страны. Риск использования ядерного оружия Индией, Пакистаном или Ираном гораздо выше, чем Россией или Америкой", – резюмировал Жданов.

"Карибский кризис" и договор о ядерном разоружении

Напомним, серьезная опасность возникновения ядерной войны существовала в октябре 1962 года, во время так называемого "Карибского кризиса", когда СССР установил на Кубе ядерные ракеты. Мир оказался на волоске от катастрофы, когда командир советской подлодки отдал приказ выпустить по окружившим ее кораблям США торпеду с ядерной боеголовкой, но в последний момент его остановил старший по званию офицер. После инцидента первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев решил пойти на деэскалацию конфликта.

В ноябре 1985 года в Женеве президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев провели саммит по ядерному разоружению. По итогам встречи Горбачев назвал Рейгана "динозавром", а президент США заявил, что лидер СССР – "твердолобый большевик". Тем не менее, в историю этот саммит вошел в качестве начала конца "холодной войны", а США и СССР впервые заверили друг друга, что не будут стремиться к военному господству.

"Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Это – критерий для будущего", – заявили тогда политики в совместной декларации.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган во время подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности / Фото: ТАСС

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что США провели военные учения на базе Стратегического командования Вооруженных сил в Небраске, в ходе которых отрабатывался сценарий атаки ядерным оружием Россией объекта НАТО в Европе.

Также мы писали о том, что ученые смоделировали последствия ядерной войны для Земли.