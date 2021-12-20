Ядерна зброя РФ у Білорусі? Зеленський відреагував на нову загрозу

Президент Польщі Анджей Дуда також оцінив небезпеку біля своїх кордонів

Зеленський поки що не бачить ядерної загрози з боку Білорусі. Колаж "Сьогодні"

Розмови про можливе розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі президент України Володимир Зеленський назвав черговою інформаційною атакою.

Про це він сказав на спільній з президентами Польщі та Литви пресконференції.

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З його слів, для України це не новина.

"Будь-які погрози про переміщення ядерної зброї з Росії в інші куточки світу, на мою думку, ми багато разів чули, і про розміщення ядерної зброї в тимчасово окупованому Криму. Зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна гратися. А для України це досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, якщо це станеться, де розміщена частина ядерної зброї РФ", – сказав Зеленський.

Польський лідер Анджей Дуда зазначив, що якщо ця зброя потрапить до Білорусі й ракети будуть націлені у бік НАТО, то це буде ще одна демонстрація агресії. Він зазначив, що у Калінінграді Росія продовжує нарощувати кількість ракет.

"Це буде особливий крок, який багато чого змінить. Лукашенко нічого не каже, а лише посміхається. Якщо Росія захоче розмістити свої ракети з (ядерними) боєголовками у Білорусі, вони спокійно це зроблять. Єдине, що може це зупинити, – це рішуча позиція НАТО та США, а не Лукашенка", – сказав президент Польщі.

Ядерна зброя РФ