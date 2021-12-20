Ядерна зброя РФ у Білорусі? Зеленський відреагував на нову загрозу

Розмови про можливе розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі президент України Володимир Зеленський назвав черговою інформаційною атакою.
Про це він сказав на спільній з президентами Польщі та Литви пресконференції.
З його слів, для України це не новина.
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"Будь-які погрози про переміщення ядерної зброї з Росії в інші куточки світу, на мою думку, ми багато разів чули, і про розміщення ядерної зброї в тимчасово окупованому Криму. Зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна гратися. А для України це досить звична ситуація щодо чергової інформаційної атаки з боку Росії. У будь-якому випадку ми точно знатимемо, якщо це станеться, де розміщена частина ядерної зброї РФ", – сказав Зеленський.
Польський лідер Анджей Дуда зазначив, що якщо ця зброя потрапить до Білорусі й ракети будуть націлені у бік НАТО, то це буде ще одна демонстрація агресії. Він зазначив, що у Калінінграді Росія продовжує нарощувати кількість ракет.
"Це буде особливий крок, який багато чого змінить. Лукашенко нічого не каже, а лише посміхається. Якщо Росія захоче розмістити свої ракети з (ядерними) боєголовками у Білорусі, вони спокійно це зроблять. Єдине, що може це зупинити, – це рішуча позиція НАТО та США, а не Лукашенка", – сказав президент Польщі.
Ядерна зброя РФ
- Напередодні білоруський міністр закордонних справ Володимир Макей заявив, що Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю через загрози НАТО і діяльність Альянсу в Польщі та Україні. Своєю чергою прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не став заперечувати ймовірність розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі.
- Ця ядерна напруженість виникла після недавніх ультиматумів Москви Заходу. Нещодавно Росія опублікувала проєкт договору зі США та НАТО. Вона вимагає від Заходу не приймати Україну та інші країни колишнього СРСР до Альянсу, не вести з ними військового співробітництва. Навіть більше, Москва вимагає взагалі припинити розширення військового блоку.
- У США ще не дали відповіді росіянам. У Білому домі заявили, що не підуть всупереч основоположним принципам, на яких будується європейська безпека, зокрема і стосовно того, що всі країни мають право самі визначати своє майбутнє та зовнішню політику.