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Не приймати Україну до НАТО: Росія опублікувала проєкт угоди зі США

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
17 грудня, 13:05
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Москва висунула Америці вимоги щодо України – тепер чекає на відповідь
Москва намагається домовитися зі США, щоб Україну не пустили до НАТО. Колаж "Сьогодні"
Москва намагається домовитися зі США, щоб Україну не пустили до НАТО. Колаж "Сьогодні"

Росія передала США проєкт договору щодо гарантій нерозширення НАТО на Схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу, зокрема й Україну.

Відповідний текст оприлюднений Міністерством закордонних справ РФ.

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Сам документ було передано ще 15 грудня, але без подробиць. Наразі оприлюднені подробиці.

"Розраховуємо, що на основі наших проєктів договору та угоди США найближчим часом вступлять у серйозні переговори з Росією щодо критично важливого для підтримки миру та стабільності питання", – заявили у МЗС.

Що в самому договорі

  • США та РФ не мають використовувати територію інших держав з метою підготовки або здійснення збройного нападу проти іншої сторони, або інших дій, що зачіпають корінні інтереси безпеки однієї зі сторін.
  • США зобов'язуються виключити подальше розширення НАТО у східному напрямку, відмовитися від прийому до Альянсу держав, які раніше входили до СРСР (зокрема України).
  • Учасники, які є державами-членами НАТО, приймають зобов'язання, що виключають подальше розширення Альянсу, зокрема приєднання України, і навіть інших країн.
  • США не мають створювати військові бази на території держав колишнього СРСР або використовувати їхню інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також розвивати з ними двостороннє військове співробітництво.
  • Росія та США мають утримуватися від розміщення своїх збройних сил та озброєнь, зокрема в рамках міжнародних організацій, військових союзів чи коаліцій, у районах, де таке розгортання сприймалося б іншою стороною як загроза.
  • Забороняються польоти бомбардувальників, перебування кораблів у зонах, звідки існує загроза нанесення удару, а також розміщення ракет середньої та малої дальності.
  • Росія та США мають згорнути всю інфраструктуру для розміщення ядерної зброї, яка перебуває за межами їхньої країни (така інфраструктура в американців є у кількох країнах Європи).

Ті ж гарантії Москва вимагає і від країн-членів НАТО. Також Росія та Альянс підтверджують, що не розглядають одне одного як противників.

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Путін не хоче пускати Україну до НАТО

Нещодавно президент РФ Володимир Путін зажадав від США дати Росії гарантії нерозширення НАТО на Схід, тобто не брати Україну до Альянсу, а натомість нібито готовий припинити військову ескалацію навколо нашої країни.

7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки у разі вторгнення до України. Пізніше Байден пояснив свою позицію Зеленському щодо НАТО.

16 грудня у Брюсселі президент України зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили і перспективи членства нашої країни в Альянсі, і війська РФ поблизу українських кордонів. Зеленський звернувся до НАТО через загрозу Росії.

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Водночас Столтенберг зробив жорстку заяву стосовно Росії. Він зазначив, що саме РФ є агресором та країною, яка вкрала чужі території.

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