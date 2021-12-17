Не принимать Украину в НАТО: Россия опубликовала проект договора с США

Москва выдвинула Америке требования по Украине – теперь ждет ответ

Москва пытается договориться с США, чтобы Украину не пустили в НАТО. Коллаж "Сегодня"

Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс, в том числе и Украину.

Соответствующий текст обнародован Министерством иностранных дел РФ.

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Сам документ был передан еще 15 декабря, но без подробностей. Теперь обнародованы подробности.

"Рассчитываем, что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу", – заявили в МИД.

Что в самом договоре

США и РФ не должны использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности одной из сторон.

США принимают обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении , отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР (в том числе Украины).

, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР (в том числе Украины). Участники, являющиеся государствами-членами НАТО, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение Альянса, в том числе присоединение Украины , а также других государств.

, а также других государств. США не должны будут создавать военные базы на территории государств бывшего СССР или использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Россия и США должны воздерживаться от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза.

Запрещаются полеты бомбардировщиков, нахождение кораблей в зонах, откуда существует угроза для нанесения удара, а также размещение ракет средней и меньшей дальности.

Россия и США должны свернуть всю инфраструктуры для размещения ядерного оружия, которая находится за пределами их страны (такая инфраструктура у американцев есть в нескольких странах Европы).

Те же гарантии Москва требует и от стран-членов НАТО. Также Россия и Альянс подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.

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Путин не хочет пускать Украину в НАТО

Недавно президент РФ Владимир Путин потребовал от США дать России гарантии нерасширения НАТО на Восток, то есть не принимать Украину в Альянс, а взамен якобы готов прекратить военную эскалацию вокруг нашей страны.

7 декабря президенты США и России провели переговоры в режиме видеоконференции. Разговор длился два часа. В Белом доме четко дали понять Кремлю, что будут большие последствия в случае вторжения в Украину. Позже Байден объяснил свою позицию Зеленскому по НАТО.

16 декабря в Брюсселе президент Украины встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили и перспективы членства нашей страны в Альянсе, и войска РФ вблизи украинских границ. Зеленский обратился к НАТО из-за угроз России.

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В свою очередь Столтенберг сделал жесткое заявление в отношении России. Он отметил, что именно РФ является агрессором и страной, которая украла чужие территории.