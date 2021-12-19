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Лукашенко готовий розмістити ядерну зброю в Білорусі – до чого тут Україна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 11:52
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Білорусь хочуть перетворити на військову базу РФ у протистоянні з НАТО
Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"

Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю нібито через загрози НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Arabic.

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"Те, про що заявив президент (самопроголошений. – Ред.) Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", – сказав він.

За словами Макея, НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність Альянсу та кількість військових навчань значно збільшились.

За його словами, певний плацдарм проти Росії НАТО наразі створює і в Україні.

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"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, що перебувають на території України, зростає", – сказав він.

Міністр вважає, що те, що відбувається в Україні, використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей у регіоні.

Питання НАТО

  • 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки у разі вторгнення до України. Пізніше Байден пояснив свою позицію Зеленському щодо НАТО.
  • 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якому сказано: "У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як суперечливе" зобов'язання лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".
  • 14 грудня Верхова Рада дозволила допуск на територію країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.
  • Загалом президент України Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.

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