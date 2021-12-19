Лукашенко готовий розмістити ядерну зброю в Білорусі – до чого тут Україна

Білорусь готова розмістити у себе ядерну зброю нібито через загрози НАТО та діяльність Альянсу в Польщі та Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Володимир Макей в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Arabic.
"Те, про що заявив президент (самопроголошений. – Ред.) Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, – це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", – сказав він.
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За словами Макея, НАТО наблизилося до білоруських кордонів, при цьому військова активність Альянсу та кількість військових навчань значно збільшились.
За його словами, певний плацдарм проти Росії НАТО наразі створює і в Україні.
"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, що перебувають на території України, зростає", – сказав він.
Міністр вважає, що те, що відбувається в Україні, використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей у регіоні.
Питання НАТО
- 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки у разі вторгнення до України. Пізніше Байден пояснив свою позицію Зеленському щодо НАТО.
- 10 грудня МЗС Росії поширило заяву "Про діалог із США та іншими країнами Заходу щодо вироблення гарантій безпеки", в якому сказано: "У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 р. про те, що "Україна та Грузія стануть членами НАТО", як суперечливе" зобов'язання лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших".
- 14 грудня Верхова Рада дозволила допуск на територію країни військ інших країн для участі у міжнародних навчаннях.
- Загалом президент України Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна гарантій нерозширення НАТО на схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.