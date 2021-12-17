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РФ просить не пускати Україну в НАТО – реакція США на документ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 грудня, 18:22
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У Вашингтоні гадають, як відповісти Кремлю на заборону розширювати НАТО
Джен Псакі розповіла, що думають у Вашингтоні про гарантії Путіну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Джен Псакі розповіла, що думають у Вашингтоні про гарантії Путіну / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У США отримали проєкт договору щодо надання Росії гарантій нерозширення НАТО на Схід. Його вивчають, обговорюють та думають над відповіддю.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.

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Розгляд

"Ми бачили російські пропозиції. Ми обговорюємо їх із нашими європейськими союзниками та партнерами. Без наших європейських союзників та партнерів не буде переговорів щодо європейської безпеки", – передає слова Джен Псакі агентство Reuters.

"Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", – додала вона.

Компроміс

При цьому представник Білого дому зазначила, що раніше вдавалося шукати компроміси з Москвою.

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"Нам вдавалося взаємодіяти з РФ із стратегічних питань протягом десятиліть. Протягом десятиліть були прецеденти, обговорення у різних форматах у розпал холодної війни та в період після холодної війни. Немає причин, через які ми не можемо робити це надалі з метою зниження нестабільності, але ми робитимемо це у партнерстві та координації з нашими європейськими союзниками та партнерами", – сказала Псакі.

Ситуація

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