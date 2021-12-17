РФ просить не пускати Україну в НАТО – реакція США на документ

У США отримали проєкт договору щодо надання Росії гарантій нерозширення НАТО на Схід. Його вивчають, обговорюють та думають над відповіддю.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні.
Розгляд
"Ми бачили російські пропозиції. Ми обговорюємо їх із нашими європейськими союзниками та партнерами. Без наших європейських союзників та партнерів не буде переговорів щодо європейської безпеки", – передає слова Джен Псакі агентство Reuters.
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"Ми не підемо на компроміс із ключовими принципами, на яких будується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право вирішувати своє майбутнє та зовнішню політику, вільні від зовнішнього втручання", – додала вона.
Компроміс
При цьому представник Білого дому зазначила, що раніше вдавалося шукати компроміси з Москвою.
"Нам вдавалося взаємодіяти з РФ із стратегічних питань протягом десятиліть. Протягом десятиліть були прецеденти, обговорення у різних форматах у розпал холодної війни та в період після холодної війни. Немає причин, через які ми не можемо робити це надалі з метою зниження нестабільності, але ми робитимемо це у партнерстві та координації з нашими європейськими союзниками та партнерами", – сказала Псакі.
Ситуація
- Вранці 17 грудня стало відомо, що Росія передала США проєкт свого договору щодо гарантій нерозширення НАТО на Схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу, зокрема й Україну, Молдову та Грузію.
- 16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через загрози Росії.
- Також 16 грудня за підсумками зустрічей президента України у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Європі всі підтримують нашу країну у боротьбі проти агресії Росії.
- При цьому в НАТО визнали, що поведінка Кремля на сході України та на східних кордонах ЄС змусила зайнятися посиленням безпеки. Вживані заходи виявилися безпрецедентними протягом останніх десятиліть.
- Також в Альянсі наполягають, щоб РФ повернулася до деескалації ситуації та поважала суверенітет та територіальну цілісність України.