Давно такого не було. НАТО посилив боєздатність через Україну

Столтенберг повідомив, як їм довелося реагувати на агресію Росії та Білорусі

Йєнс Столтенберг каже, що Росія змусила НАТО посилити безпеку / Колаж "Сьогодні"

Поведінка Кремля на сході України та на східних кордонах ЄС змусила НАТО зайнятися посиленням безпеки. Вживані заходи безпрецедентні за останнє покоління.

Про це заявив 17 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Пєтковим.

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Посилення захисту

"Після незаконної анексії Криму Росією та дестабілізації ситуації на сході України, що продовжується, НАТО здійснило найбільше посилення нашого колективного захисту за останнє покоління з бойовими групами у східній частині союзу у Польщі та країнах Балтії", – сказав Столтенберг.

При цьому на сьогоднішній день Альянс готовий за необхідності збільшити кількість сил реагування втричі.

"Також зросла наша присутність у Чорноморському регіоні, у повітрі, на суші, на морі. З патрулями військово-морського флоту, повітряним патрулюванням, а також те, що ми називаємо індивідуалізованою передовою присутністю в Румунії. Ми постійно оцінюватимемо нашу присутність, у тому числі на південному сході регіону, тому що ми маємо бути впевнені, що завжди зможемо захистити наших союзників від будь-якої загрози", – наголосив Столтенберг.

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Україна в НАТО