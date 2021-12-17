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СЬОГОДНІ Влада Події

Давно такого не було. НАТО посилив боєздатність через Україну

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 грудня, 17:10
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Столтенберг повідомив, як їм довелося реагувати на агресію Росії та Білорусі
Йєнс Столтенберг каже, що Росія змусила НАТО посилити безпеку / Колаж "Сьогодні"
Йєнс Столтенберг каже, що Росія змусила НАТО посилити безпеку / Колаж "Сьогодні"

Поведінка Кремля на сході України та на східних кордонах ЄС змусила НАТО зайнятися посиленням безпеки. Вживані заходи безпрецедентні за останнє покоління.

Про це заявив 17 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Пєтковим.

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Посилення захисту

"Після незаконної анексії Криму Росією та дестабілізації ситуації на сході України, що продовжується, НАТО здійснило найбільше посилення нашого колективного захисту за останнє покоління з бойовими групами у східній частині союзу у Польщі та країнах Балтії", – сказав Столтенберг.

При цьому на сьогоднішній день Альянс готовий за необхідності збільшити кількість сил реагування втричі.

"Також зросла наша присутність у Чорноморському регіоні, у повітрі, на суші, на морі. З патрулями військово-морського флоту, повітряним патрулюванням, а також те, що ми називаємо індивідуалізованою передовою присутністю в Румунії. Ми постійно оцінюватимемо нашу присутність, у тому числі на південному сході регіону, тому що ми маємо бути впевнені, що завжди зможемо захистити наших союзників від будь-якої загрози", – наголосив Столтенберг.

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Україна в НАТО

  • А поки що Північноатлантичний Альянс реагує на різні провокації Росії та Білорусі, Москва замість того, щоб припинити провокації, вимагає позбавити Україну шансу на вступ до цієї спільноти колективної безпеки.
  • Наприклад, Росія передала США проєкт договору щодо гарантій нерозширення НАТО на Схід. У ньому йдеться про те, щоб не приймати країни колишнього Радянського Союзу до Альянсу – насамперед Україну, Молдову, Грузію.
  • 16 грудня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський відстоював право України бути членом НАТО та звернувся до Альянсу через загрози Росії.
  • Також 16 грудня за підсумками зустрічей президента України у Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Європі всі підтримують нашу країну у боротьбі проти агресії Росії.
  • Щоправда, Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відмовився назвати рік, коли Україну приймуть до Альянсу.

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