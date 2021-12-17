Давно такого не было. НАТО привели в боеготовность из-за Украины

Столтенберг сообщил, как им пришлось реагировать на агрессию России и Беларуси

Йенс Столтенберг говорит, что Россия заставила НАТО усилить безопасность / Коллаж "Сегодня"

Поведение Кремля на востоке Украины и на восточных границах ЕС заставило НАТО заняться усилением безопасности. Принимаемые ныне меры беспрецедентные за последнее поколение.

Об этом заявил 17 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

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Усиление защиты

"После незаконной аннексии Крыма Россией и дестабилизации ситуации на востоке Украины, что продолжается, НАТО осуществило наибольшее усиление нашей коллективной защиты за последнее поколение с боевыми группами в восточной части союза в Польше и странах Балтии", – сказал Столтенберг.

При этом на сегодня Альянс готов при необходимости увеличить количество сил реагирования втрое.

"Также возросло наше присутствие в Черноморском регионе, в воздухе, на суше, на море. С патрулями военно-морского флота, с воздушным патрулированием, а также то, что мы называем индивидуализированным передовым присутствием в Румынии. Мы постоянно будем оценивать наше присутствие, в том числе на юго-востоке региона, потому что мы должны быть уверены, что всегда сможем защитить наших союзников от любой угрозы", – подчеркнул Столтенберг.

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Украина в НАТО