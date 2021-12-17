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Давно такого не было. НАТО привели в боеготовность из-за Украины

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 декабря, 17:10
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Столтенберг сообщил, как им пришлось реагировать на агрессию России и Беларуси
Йенс Столтенберг говорит, что Россия заставила НАТО усилить безопасность / Коллаж "Сегодня"
Йенс Столтенберг говорит, что Россия заставила НАТО усилить безопасность / Коллаж "Сегодня"

Поведение Кремля на востоке Украины и на восточных границах ЕС заставило НАТО заняться усилением безопасности. Принимаемые ныне меры беспрецедентные за последнее поколение.

Об этом заявил 17 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

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Усиление защиты

"После незаконной аннексии Крыма Россией и дестабилизации ситуации на востоке Украины, что продолжается, НАТО осуществило наибольшее усиление нашей коллективной защиты за последнее поколение с боевыми группами в восточной части союза в Польше и странах Балтии", – сказал Столтенберг.

При этом на сегодня Альянс готов при необходимости увеличить количество сил реагирования втрое.

"Также возросло наше присутствие в Черноморском регионе, в воздухе, на суше, на море. С патрулями военно-морского флота, с воздушным патрулированием, а также то, что мы называем индивидуализированным передовым присутствием в Румынии. Мы постоянно будем оценивать наше присутствие, в том числе на юго-востоке региона, потому что мы должны быть уверены, что всегда сможем защитить наших союзников от любой угрозы", – подчеркнул Столтенберг.

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Украина в НАТО

  • А пока Североатлантический Альянс реагирует на различные провокации России и Беларуси, Москва, вместо того, чтобы прекратить провокации, требует лишить Украину шанса на вступление в этот союз коллективной безопасности.
  • Например, Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс – в первую очередь Украину, Молдову, Грузию.
  • 16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.
  • Также 16 декабря по итогам встреч президента Украины в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе все поддерживают нашу страну в борьбе против агрессии России.
  • Правда, Йенс Столтенберг на встрече с президентом Владимиром Зеленским отказался назвать год, когда Украину примут в Альянс.

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