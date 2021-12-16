"Однозначно наказывать РФ" – Кулеба раскрыл настроения в ЕС

Глава МИД Украины рассказал об итогах переговоров в Брюсселе

В ЕС выработана единая политики относительно России / Коллаж "Сегодня"

В Европейском Союзе сейчас существует консенсус относительно поведения в отношении России. На данном этапе обсуждается лишь вопрос, сообщить ли Кремлю весь перечень санкционных мер, которые будут введены в случае нападения на Украину, или оставить окошко для дальнейших переговоров с ним.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

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ЕС заинтересован в демократической Украине

"Все понимают, если Россия вернется в Украину, то будет создано прямое военное давление сначала на ближайшие страны – наши соседи, которые являются членами ЕС, а потом отголосок будет во всем мире. Европа сейчас хочет избежать войны и хочет поддержать Украину, чтобы мы оставались европейским государством с рыночной экономикой и большой демократией", – отметил министр иностранных дел.

Никаких разногласий по вопросам санкций против Москвы в Европе нет.

"В ЕС существует концепция, в том числе, поддержанная Германией, Францией и другими странами, что в случае военного вторжения России в Украину против нее будут введены наиболее жесткие, беспрецедентные санкции. Вопрос лишь в том доводить ли до России полный перечень последствий или все же сохранить возможность для диалога с ней на этом этапе. Но дискуссии – наказывать или не наказывать в случае агрессии против Украины – нет. Однозначно наказывать и что до этого, то есть полное взаимопонимание", – рассказал Кулеба.

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Также министр отметил, что во время переговоров в Брюсселе неоднократно поднимался вопрос газопровода "Северного потока -2". И только благодаря давлению Киева на европейских коллег пока газопровод не работает.

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