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Зеленский разочарован переговорами с Шольцом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 21:56
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"Не уверен, что он меня услышит", – заявил президент Украины после первой встречи с канцлером
Зеленский донес Шольцу необходимость уже вводить санкции / Коллаж "Сегодня"
Зеленский донес Шольцу необходимость уже вводить санкции / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский попытался объяснить новому канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимость давления на Россию всеми возможными способами, включая даже темой газопровода "Северный поток – 2". При этом позиция Украины была – давить санкциями до эскалации конфликта. А не после, когда уже поздно.

Об этом Владимир Зеленский заявил в Брюсселе во время брифинга по итогам первого дня переговоров на полях саммита "Восточного партнерства".

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Санкции

"Некоторые страны, некоторые лидеры предлагают формат реагирования на возможную эскалацию после возможной эскалации со стороны Российской Федерации и тогда ввести мощную санкционную политику. Тут, мне кажется, мы смогли пояснить нашим европейским коллегам, что санкционная политика после уже никого, честно говоря, не интересует. Нашу страну интересует мощная санкционная политика до возможной эскалации, и тогда, мне кажется, возможной эскалации может и не будет", – заявил Зеленский.

Позиция Германии

Зеленский предложил немецкому канцлеру вариант использования российского газопровода "Северный поток – 2" для сдерживания России.

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцом по поводу "Северного потока – 2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности Европы. Это в принципе серьезнейший инструмент для разговора с РФ. Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении "Минска" или другие шаги для окончания военного конфликта могли бы быть решены. Но это его право (Шольца. – Ред.). Я не уверен, что он меня услышит", – сказал президент Украины.

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Саммит

  • 15 декабря в Брюсселе оказалось очень насыщенным днем для президента Украины.
  • Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. Это их первое знакомство.
  • Вечером удалось собраться участникам "нормандской четверки", правда, без главного виновника войны на Донбассе – президента России Владимира Путина. Президент Украины обсудил ситуацию на востоке страны с лидером Франции Эммануэлем Макроном и впервые задействованном в этом процессе новым канцлером Германии Олафом Шольцом.
  • Встретился президент Украины и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
  • Единственное, что пока может порадовать украинцев – премьер-министр Словении Янез Янша в рамках участия в саммите "Восточного партнерства" подписал Декларацию о поддержке европейской перспективы нашего государства.

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